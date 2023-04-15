"Бродят по городу и едут": Барселона существенно ограничивает количество туристов: детали

Барселона продолжает бороться с "излишним" туризмом. В частности, там планируют ограничить количество "однодневных" туристов из круизных лайнеров. По словам местных властей, доходов это не приносит, а местные жители тем временем жалуются на грязные улицы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

"Не оказывают экономического влияния". Почему количество туристов хотят ограничить

Круизные суда с туристами, по словам чиновников Барселоны, привозят в город каждый день много людей. Они проводят на суше всего несколько часов, переполняя улицы, но не оказывая при этом значительного экономического влияния. Поэтому количество туристов с лайнеров хотят ограничить.

"Если мы чему-то научились из пандемии, так это то, что эта идея недорогого туризма или туризма без ограничений в конечном счете очень дорого стоит городу. Они (туристы) ничего не потребляют и не имеют экономического влияния. Они просто бродят по городу четыре-пять часов и едут", – сказала заместитель мэра Барселоны и советник, ответственный за экологию, урбанистичность и мобильность Джанет Санс.

Для города это не новая проблема. В 2019 году в интервью каталонской газете Ara Гала Пин, в то время депутат городского совета, сравнила туристов из круизных лайнеров с "чумой саранчи, которые пожирают общественное пространство и уезжают".

Фото: Барселона обвиняет круизные лайнеры и в негативном влиянии на окружающую среду (unsplash.com)

В том году количество посетителей, приезжавших в город на круизных лайнерах, достигло рекордных 3,1 миллиона. В дополнение к дискомфорту, которые туристы доставляют жителям, заместитель мэра также напомнила о влиянии кораблей на окружающую среду, особенно на воду в порту.

"Совершенно непонятно, почему в период, когда мы переживаем самый засушливый год за 100 лет, мы ожидаем больше круизных пассажиров, чем когда-либо. Ответственность каждого, особенно работающих в туристическом секторе, – обеспечить, чтобы Барселона не стала тематическим парком. Потому что в тот момент, когда это произойдет, город перестанет быть интересен туристам", – подчеркнула Санс в письме региональному правительству.

Сколько туристов прибывает в Барселону на лайнерах

Сейчас круизные лайнеры привозят в Барселону около 25 тысяч "однодневных" туристов в день. Заместитель мэра обещает региональному правительству применить свою власть над администрацией порта и ограничить это количество лишь до 200 000 в месяц или максимум до трех судов в день.

С другой стороны, в порту Барселоны утверждали, что до 58% круизных пассажиров начинают или заканчивают свое путешествие именно городе, а не только высаживаются на пару часов. Часть туристов из круизных лайнеров туристы проводили по крайней мере одну ночь в городе, тратили около 230 евро в день, тогда как оставшиеся всего на несколько часов потратили лишь около 57 евро.

В порту также заявляют, что 80% причаленных круизных судов не используют воду из порта, поскольку на борту есть очистительные установки. Также 20% судов, запланированных на прибытие в следующем году, работают на сжиженном природном газе, а 62% имеют возраст менее 10 лет.

"Это означает новые, более эффективные и более устойчивые корабли", – говорится в заявлении порта.

Вне зависимости от устойчивости судов или экономического влияния на круизных пассажиров, чрезмерный туризм все еще остается проблемой, против чего жители Барселоны даже вышли на протесты. Они просят власти прекратить "насилие среди туристов", от которого они страдают из-за "тона мусора" на улицах города.

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