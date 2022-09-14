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Замість квитка за 9 євро. У Берліні вводять новий проїзний із 1 жовтня

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Середа 14 вересня 2022 11:45
Замість квитка за 9 євро. У Берліні вводять новий проїзний із 1 жовтня Фото: Проїзд у метро Берліна (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проїзд в межах міста буде коштувати 29 євро

Квиток за 9 євро в Німеччині отримає "наступника" - новий дешевий проїзний на громадський транспорт. Нововведення планується поки тільки в Берліні - із 1 жовтня.

Скільки коштуватиме проїзний і за яких умов вдасться його реалізувати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Berlin Spectator.

Першим дешевий проїзний введе Берлін: якою буде ціна

Місячний проїзний на всі види транспорту по всій Німеччині за 9 євро, який діяв влітку, отримав небувалу популярність. За сезон було продано 54 мільйони таких проїзних. Однак з 1 вересня ціни на проїзд в регіонах країни повернулися до колишнього рівня, що викликало хвилю обурення у німців на тлі інфляції і підвищення тарифів на електрику.

Замість квитка за 9 євро. У Берліні вводять новий проїзний із 1 жовтняФото: Проїзний за 9 євро викликав ажіотаж влітку (gettyimages.com)

Поки федеральний уряд розробляє ймовірні "наступники" за 49 або 69 євро з 1 січня 2023 року, сенат Берліна вирішив запровадити свій проїзний вже з 1 жовтня. Квиток коштуватиме 29 євро.

Мер Берліна Франциска Гіффай хоче домовитися про співпрацю з владою Бранденбурга в питанні дешевого проїзду. В такому випадку для проїзду, наприклад, в аеропорт в Бранденбурзі не потрібно буде оплачувати додаткові суми. Питання буде обговорюватися на цьому тижні.

У будь-якому випадку в Берліні готові діяти навіть самотужки. За попередніми оцінками, проїзний за 29 євро обійдеться бюджету в 105 млн євро.

Одна з відмінностей проїзного за 29 євро від квитка за 9 євро - нова ціна буде автоматично доступна тим, хто оформив сезонний абонемент на проїзд в зоні AB.

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