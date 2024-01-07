Бесплатный транспорт в Европе. Где можно воспользоваться бесплатным проездом

Город Монпелье во Франции вводит бесплатный общественный транспорт для всех жителей Запад, объявленный в феврале 2023 года, вступил в силу в Монпелье.

РБК-Украина рассказывает, где еще в Европе можно воспользоваться общественным транспортом безвозмездно.

При подготовке публикации были использованы материалы изданий Travel Tomorrow, Themayor.eu, Thelocal.fr.

Как действовать бесплатный транспорт в Монпелье на юге Франции

С 21 декабря все жители муниципалитета Монпелье во Франции могут пользоваться бесплатным общественным транспортом.

Переход на бесплатный общественный транспорт для жителей проходил постепенно. В 2020 году общественный транспорт стал бесплатным в выходные дни, а в сентябре 2021 года – в любой день недели для людей старше 65 лет или младше 18 лет. Гостям города и туристам все равно придется платить 1,6 евро за поездку, а жители могут ездить бесплатно.

Фото: Центральная часть города Монпелье, Франция (unsplash.com)

Согласно отчету регионального офиса аудита, бесплатный общественный транспорт в Монпелье стоит бюджету 42 миллиона евро в год. Однако мэр говорит, что реализация проекта обойдется всего в 29 миллионов евро в год, примерно 5% текущего бюджета мегаполиса. Также в Монпелье ликвидируют билетные автоматы, благодаря чему хотят сэкономить 1,5 миллиона евро.

Трамваи и автобусы бесплатные во французских муниципалитетах Нант, Дюнкерк и других. А Монпелье стал первым крупным городом Франции, предлагающим бесплатный общественный транспорт.

В каких еще городах Европы транспорт бесплатный

После референдума 2013 года жители Таллина, столицы Эстонии, подавляющим большинством проголосовали за бесплатный общественный транспорт. В итоге бесплатный городской транспорт функционирует в городе без серьезных сбоев уже почти десять лет. Хотя некоторые аналитики говорят, что это не привело к уменьшению количества автомобилей на улицах.

Во французском городе Дюнкерк введение для горожан бесплатных автобусов и трамваев действительно привело к уменьшению трафика. С 2018 года жители города могут ездить на общественному транспорте бесплатно.

Исследование, проведенное через несколько месяцев после введения инициативы, показало, что местные жители уже не охотно ездят на своих авто. Более половины опрошенных сказали, что регулярно ездят на автобусах. Около 5% даже отметили, что наличие бесплатных автобусов помогло убедить их продать свой автомобиль или не покупать второй.

Фото: Кашкайш – единственный муниципалитет Португалии, где проезд в общественном транспорте бесплатный (unsplash.com)

Город Обань (также во Франции) стал первооткрывателем во внедрении первой сети бесплатного транспорта в мире. Общественный транспорт здесь бесплатный с 2009 года. Первоначально инициатива рассматривалась как простой тест, но имела большой успех. Через три года по городу ежедневно ездило на 5000 автомобилей (на 10%) меньше, чем раньше. Популярность общественного транспорта также выросла на 235%.

Кашкайш (Cascais) пока является единственным муниципалитетом в Португалии с бесплатным проездом в общественном транспорте. И доволен результатами.

Муниципалитет Ливиньо в итальянских Альпах предлагает бесплатный общественный транспорт с 7:30 утра до 20:00 вечера.

Многие бы обрадовались, если бы Амстердам ввел полностью бесплатную сеть общественного транспорта. Этого еще не сделали, однако городские паромы, курсирующие по каналам города, бесплатные для пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов.

Самоков – город в Болгарии с населением около 27 000 жителей, расположенный у подножия гор Рыла на пути к известному горнолыжному курорту Боровец. Сначала инициативу по бесплатному транспорту рассчитывали только на местных жителей, но через два года после запуска общественный транспорт стал бесплатным для всех.

Веленье – шестой по величине город в Словении. У города есть план – стать климатически нейтральным и умным городом до 2030 года. В Веленье есть сеть бесплатных желтых автобусов. Особой локацию также делает одноименное озеро, самое глубокое в стране. Туда можно добраться на автобусе бесплатно.

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