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Бесплатный поезд для украинцев в Германию: как воспользоваться

Фото: Поезд из Перемышля в Ганновер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Бесплатный поезд в Германию для украинских беженцев от немецкого правительства будет курсировать еще в мае. Для поездки из польского Перемышля в немецкий Ганновер будет достаточно паспорта или удостоверения личности.

Как воспользоваться бесплатным поездом, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Отправление из Перемышля в апреле будет происходить по нечетным числам в 22:30.

Билетов на этот поезд нет, достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Приоритет в посадке имеют люди, получившие браслеты от польского Красного Креста, семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Если не удается попасть на поезд сразу, следует обратиться к волонтерам Красного Креста, которые помогут с размещением в Перемышле и зарегистрируют на следующий поезд.

В общей сложности поезд состоит из 3-5 вагонов и может вместить 180-350 человек. Иногда объявляют, что поезд может перевезти 600 пассажиров.

Поезд в Ганновер – единственный бесплатный транспорт в Германию для беженцев из Украины. Сотни людей приезжают на станцию Перемышль из Украины и разных регионов Польши, чтобы отправиться в Ганновер, но не всем это удается.

Фото: Вокзал в Ганновере (gettyimages.com)

Люди, прибывающие на станцию, имеют немного шансов уехать в тот же день. Это возможно при условии, если в последние минуты перед отправкой есть свободные места. Эти правила установили немцы совместно с Польским Красным Крестом и Центром гуманитарной помощи в Перемышле. Чтобы получить место в поезде, необходимо пройти через пункты коллективного проживания.

Напомним, мы писали, где в Европе еще действует бесплатный транспорт для украинцев.

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