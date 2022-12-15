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Бесплатный поезд в Германию для украинцев: что изменилось в декабре

Фото: Гуманитарный поезд в Германию для украинцев (t.me/railadventure)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы, которые отправляются за убежищем в Германию, могут добраться туда бесплатно гуманитарным поездом из польского Перемышля.

С 12 декабря в движение поезда были внесены изменения, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пшемышль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

"Поездом пользовались, чтобы доехать из Перемышля в Краков"

Украинцы, прибывающие на станцию в Перемышль, могут сразу сесть на поезд в Ганновер в Германии, где принимают украинских беженцев. Предварительно билеты получать не нужно.

Впрочем, теперь в движение поезда были внесены изменения, чтобы украинцы не использовали его для бесплатных поездок Польшей.

"От имени SKPL CARGO информируем, что поезд для беженцев из Украины, а именно Перемышль - Ганновер со дня 11/12 декабря будет ездить без остановки в Кракове", – отмечается в объявлении железной дороги.

Пассажирам называют несколько причин отмены остановки в Кракове:

  • путевые работы на железнодорожном узле краковском;
  • частое переполнение людей в Перемышле и мало мест (часто люди остаются на перроне);
  • поезд должен довозить в Германию, а не быть бесплатным в Краков (за проект платят власти Германии), а очень часто получалось, что этим поездом ехали пассажиры только из Перемышля в Краков.

Поезд будет ездить до 14/15 января, в декабре – по нечетным дням. Время выезда из Перемышля в 22:30.

Фото: Проезд в гуманитарном поезде оплачивают немецкие власти (t.me/railadventure)

Что делать беженцам по прибытии в Ганновер

В Ганновер поезд прибывает обычно между 14:30 и 16:00. Из-за работы на путях может быть задержка до 19:00.

Когда поезд прибывает на пригородный вокзал Ганновера для региональных сообщений (Hannover/Messe Laatzen), людей встречают волонтеры и рабочие лагеря в Ганновере. Украинских беженцев распределяют на две группы: одним помогают получить бесплатный билет helpukraine, чтобы продолжить путешествие, других забирают автобусами работники лагеря.

Если людям нужно где-то переночевать перед поездкой дальше, это тоже можно сделать в лагере. Откуда до вокзала есть бесплатный автобус, который ежедневно выезжает в 10:00 и 12:00.

Напомним, мы писали, как доехать по бесплатным автобусам из Львова в Польшу.

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