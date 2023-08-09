Бесплатные книги и отсутствие формы. Что нужно знать об обучении детей в школах Швейцарии

Первый день в школе – очень значимое событие в жизни ребенка. Но особенно стрессовым это может быть, если ребенок идет в школу в другой стране.

Многие украинцы уехали в Швейцарию – страна с первых дней вторжения РФ в Украину принимает наших сограждан. Сейчас в Швейцарии, как и во многих других странах, понемногу близятся к завершению летние каникулы, а кто-то из детей пойдет в школу впервые.

Швейцария занимает высокое девятое место среди 65 стран и экономик в недавнем исследовании OECD/PISA по образовательным стандартам среди 15-летних подростков. Здесь детям предоставляют образование высокого качества, школьники учатся в атмосфере мультикультурности и изучают сразу несколько языков.

Что нужно знать украинским родителям и детям, которые идут в школу в Швейцарии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на TheLocal.ch и Studyinginswitzerland.com.

В зависимости от кантона. С какого возраста дети идут в школу в Швейцарии

Обучение обязательно для всех детей в Швейцарии. В стране есть частные школы, но большинство учащихся посещают государственные. Там также учатся многие иностранцы, и школьники с детства учатся воспринимать разные культуры и говорить на нескольких языках. Государственные школы в Швейцарии бесплатны, и во время обучения дети не обязаны носить школьную форму.

Система образования Швейцарии очень децентрализована: 26 кантонов страны могут вводить свои правила, касающиеся получения школьного образования детьми. Это контролирует Государственный секретариат по вопросам образования, исследований и инноваций (SERI). Но каждый кантон создает и внедряет свои стандарты. Часто это приносит сложности, если родители переезжают из одного кантона в другой. Но и дает определенную свободу и право выбора на местах.

Дети начинают обязательное образование в возрасте от четырех до шести лет. В каком возрасте начинают обучение – это правило может отличаться в зависимости от кантона. Например, в немецкоязычных кантонах детский сад и два года начального образования объединены в один учебный цикл, и учащиеся от четырех до восьми лет учатся в одном классе. Это называется это Grundstufe или Basisstufe.

Во франкоязычных кантонах два года в детском саду сочетаются с двумя другими годами и образуют первый цикл начального образования. Дети в италоязычных кантонах посещают учебу с четырех лет.

Среднее образование в Швейцарии делится на два этапа: низшее и полное среднее образование. Дети начинают получать начальное среднее образование в возрасте от 11 до 12 лет. Такой процесс длится от 3 до 4 лет.

Фото: Возраст, когда дети должны идти в школу, устанавливают кантоны Швейцарии (Getty Images)

Интересно, что последний уровень общего образования в Швейцарии не обязателен. После того как учащиеся пройдут среднее образование, они могут выбрать направление будущей карьеры. Например, можно выбрать между профессиональным образованием и подготовкой (VET), бакалавриатом или старшей средней специализированной школой.

Что нужно сделать украинцам с детьми, прибыв в Швейцарию

Все местные, не только украинские беженцы, перед началом учебы регистрируют своего ребенка в местной начальной школе.

Сразу при прибытии с детьми нужно подать заявки в детский сад и школу. После этого вам пришлют приглашение, и ребенка присоединят к определенной школе или саду. Часто бывает так, даже не спрашивают медицинских справок о состоянии здоровья детей, но на всякий случай их надо иметь.

Для украинских детей в Швейцарии устраивают специальные интеграционные классы с акцентом на изучение немецкого языка. Со временем дети переходят в обычные школы, где учатся со всеми вместе. Для взрослых оплачивают курсы изучения немецкого языка и способствуют записи на такой курс почти в обязательном порядке.

В детские сады Швейцарии принимают деток, которым по состоянию на август исполнилось 4 года. Младшие дети могут посещать только платные частные сады или находиться дома, поэтому трудоустройство женщин с маленькими детьми – это достаточно болезненный вопрос для швейцарских женщин.

Обратите внимание. В Швейцарии домашнее обучение является редкостью. Здесь тоже многое зависит от правил того или иного кантона. Но в целом все дети пытаются социализировать и учить вместе со всеми остальными детьми. В некоторых кантонах домашнее обучение – под запретом.

Дети и подростки с особыми образовательными потребностями имеют право на постоянное обучение и поддержку специалистов, занимающихся ими буквально с рождения до 20-летнего возраста. Детей оценивают специализированные учреждения их кантона. Они получают поддержку через свою школу и проходят в осноном бесплатное обучение.

Фото: Большинство детей в Швейцарии учится в бесплатных школах (Getty Images)

Какие вещи нужно покупать ребенку в школу, а что дают бесплатно

После зачисления ребенка в школу родителям отправят список вещей, которые нужно будет приобрести перед началом обучения. Иногда школы обеспечивают детей даже тетрадями, но нередко нужно покупать большинство вещей за свой счет.

Швейцарские начальные (и средние) школы обычно не предоставляют шкафчики для вещей, а учебники детям носить с собой надо. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы у ребенка был качественный рюкзак. Также потребуется спортивная сумка. Здесь популярны водонепроницаемые сумки со шнурком. В них дети носят спортивную обувь и спортивную одежду. Их можно легко повесить в раздевалках спортивного зала.

Хотя школы в Швейцарии не выдвигают требований по ношению формы, понадобится некоторая другая одежда. В частности, это может быть:

Зимняя куртка. В Швейцарии занятия могут начинаться уже в 7:30 утра (позднее всего – в 8:30 утра), а температура зимой в среднем колеблется от -2C до -5C, поэтому вашему ребенку важно согреться, ожидая начала урока. Для понадобится зимняя одежда и обувь.

Дождевик. Погода в Швейцарии может быть непредсказуемой, и швейцарские дети часто носят плащ в рюкзаках на случаи сильного дождя. А зонты деткам тяжело носить, поєтому дождевик – самый удобный вариант.

Спортивная одежда. В школах по всей Швейцарии проводятся много спортивных занятий. Поэтому ребенку в школе точно понадобится одежда для занятий в школьном спортзале.

Одежда для плавания. В швейцарских школах часто проводят еженедельные спортивные занятия, а в теплые месяцы года дети также принимают участие в занятиях по плаванию в бассейне. Поэтому им понадобятся плавки/купальник, очки, шапка, тапочки и полотенце.

Фото: Детей часто обеспечивают не только учебниками, но и некоторыми канцелярскими товарами (Getty Images)

Нужно ли покупать канцелярские товары и учебники

Это зависит от конкретной школы. В некоторых швейцарских школах перед тем, как отправить ребенка в школу, вам придется приобрести основные вещи – пеналы, тетради. Но есть и такие школы, где детей снабжают даже тетрадями.

Если школа вашего ребенка предоставила вам список покупок, лучше всего купить все заранее.

В Швейцарии школа должна обеспечивать детей всеми необходимыми учебниками, а также дополнительными печатными материалами, необходимыми для обучения.

В швейцарских начальных школах бесплатное питание не предоставляется, и учащиеся, как правило, приносят собственную еду. Родители часто дают детям пачки печенья, бутерброды, мюсли или фрукты. Интересно, что дети в Швейцарии иногда идут на обеденный перерыв домой, а на послеобеденный перерыв приносят простые перекусы. Но если родителей нет дома, и они работают, дети чаще обедают в школьных столовых.

В отличие от многих других стран и частных школ, внешкольные мероприятия не являются обязательной частью учебной программы начальной школы в Швейцарии, если ребенок учится там бесплатно. Но у родителей всегда есть возможность записать ребенка на занятия спортом или музыкой: занятия оплачивают отдельно.

Ранее украинская юрист рассказал РБК-Украина, как отдать ребенка в школу в Швейцарии и поделилась собственным опытом обучения детей в этой стране.

Также мы писали, чем отличаются украинская и британская школьные системы, с какими сложностями сталкиваются наши школьники в Англии и их родители и за что можно получить штраф, даже не подозревая об этом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.