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Бесплатная эвакуация. Как доехать автобусами из Львова в Польшу

Фото: Вокзал во Львове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Львовщина до сих пор принимает сотни людей, которые эвакуируются поездами и автобусами. Люди, прибывающие из опасных регионов, могут бесплатно уехать за границу.

Это возможно благодаря автобусам польской системы "Птах", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.

По его словам, Львовщина остается единственной областью, которая до сих пор принимает эвакуационные поезда. Также переселенцы прибывают эвакуационными автобусами.

"Если вы находитесь в областях, где продолжаются активные боевые действия и планируете приехать во Львовскую область, а отсюда – за границу, для выезда в Польшу можно воспользоваться бесплатными автобусами от польской системы "Птах". Когда прибудете во Львов эвакуационным автобусом или поездом, спросите о такой возможности у наших волонтеров медико-психологической помощи, которые дежурят на железнодорожном вокзале Львова круглосуточно", – написал он.

Этими автобусами можно добраться до международных пунктов пропуска:

  • Рава-Русская;
  • Краковец;
  • Грушев.

С главного железнодорожного вокзала Львова автобусы курсируют каждый день с 7:00 до 18:00. Отправка – с парковки слева от вокзала.

От железнодорожной станции "Подзамче" (ул. Огуречная, 1) до границы с Польшей бесплатные автобусы курсируют ежедневно с 07:00 до 16:00.

Фото: Эвакуированные украинцы на вокзале во Львове (loda.gov.ua)

Также автобусы системы "Птах" бесплатно отвозят переселенцев в координационные центры и места поселения в пределах города и области.

Напомним, мы писали,как Европа готовится к зимней волне беженцев.

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ЛьвовПольшаэвакуация