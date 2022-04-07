"Без бюрократії". Стало відомо, скільки українців знайшли притулок у Греції та на Кіпрі

У Греції всім біженцям з України нададуть соціальний і податковий номер на рік
Під час війни Росії проти України в Грецію і на Кіпр з моменту початку вторгнення РФ прибуло в цілому 10 тисяч наших громадян.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання "Європейська правда".
Уточнюється, що станом на сьогодні до Греції прибули понад 7100 осіб. Серед них - 2289 неповнолітніх. За даними кіпрського державного радіо, понад 3000 осіб з України прибули в країну.
За даними українського МЗС, в'їзд до Греції біженцям з України дозволений за наявними документами:
Алгоритм дій для громадян України, які потребують на території Греції статусу тимчасового захисту розміщено на офіційному сайті Міністерства міграції та притулку Греції грецькою, англійською та українською мовами.
У Греції всім біженцям з України "нададуть соціальний і податковий номер на наступні 12 місяців без будь-якої бюрократії", заявив міністр міграції Нотис Митаракис.
Через попередню кризу біженців після сирійської війни в Греції залишилися табори біженців на 60 000 осіб. Зараз 30 000 місць залишаються вільними. Крім того, багато хто залишається в цих країнах вдома у родичів і друзів, пише "Європейська правда".
Нагадаємо, ми писали, як Словаччина стала центром прийому біженців з України.