ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Безкоштовні лікарі та право працювати. Як допомагають українцям у Німеччині

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 07:30
Безкоштовні лікарі та право працювати. Як допомагають українцям у Німеччині Фото: Підтримка України в Німеччині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Відповіді на основні питання про тимчасовий захист в цій країні

У Німеччині до кінця квітня зареєстрували 376 000 біженців з України. Фактичне число прибулих може бути значно більшим.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на довідково-інформаційний портал для українців germany4ukraine.de відповідає на найпоширеніші питання про тимчасовий притулок в Німеччині.

Основна інформація для тих, хто тікає від війни

До 31 серпня 2022 року українські біженці в будь-якому випадку мають дозвіл на перебування в Німеччині, навіть без візи.

Діє правило: громадяни України можуть вільно перебувати в ЄС або пересуватися в межах ЄС протягом 90 днів (разом для всіх країн Шенгену) за наявності біометричного паспорта. У такому випадку перша реєстрація в Німеччині не є необхідною.

Але з моменту, коли військові біженці з України в Німеччині просять про державну підтримку у вигляді житла, забезпечення або соціальних виплат, реєстрація обов'язкова. Звертатися потрібно в центри прийому або поліцію.

Безкоштовні лікарі та право працювати. Як допомагають українцям у Німеччині

Фото: При реєстрації біженцям повідомлять, де вони повинні жити в Німеччині (unsplash.com/jan-bolz)

При реєстрації біженцям повідомлять, де вони повинні жити в Німеччині. Таке призначення необхідне для того, щоб окремі міста не були змушені надавати допомогу всім військовим біженцям.

Якщо біженці не знайшли приватного постійного житла, їх направляють в певне місце. Якщо біженець житла не потребує, він може вибирати місце проживання.

Якщо біженець вже отримав право на проживання для тимчасового захисту в Німеччині, воно закінчується за умови:

  • виїзд в Україну з Німеччини не тільки з тимчасової причини;
  • відсутність в Німеччині більше 6 місяців.

Українці з посвідкою на проживання зможуть навчатися або подавати заявки на програми навчання та отримувати будь-яку фінансову підтримку, яка доступна для цих програм.

Як отримати дозвіл на роботу

Вже при подачі заяви на право на проживання відділ з іноземних громадян видає свідоцтво на тимчасовий дозвіл на проживання (Fiktionsbescheinigung). Він служить для того, щоб період до отримання права на проживання можна було вже скористатися відповідними правами. Відділ також робить в цьому свідоцтві запис "трудова діяльність дозволена". З таким документом можна працювати як самозайнята особа або бути прийнятим на роботу в Німеччині.

Для того, щоб отримати допуск до роботи за спеціальностями, є процедура визнання професійної кваліфікації, отриманої за кордоном.

Безкоштовні лікарі та право працювати. Як допомагають українцям у Німеччині

Фото: Напис "Ні війні" в Берліні (unsplash.com/reyazul-haque)

Які права у біженців із біометричними паспортами

Громадяни України з біометричним паспортом також можуть вільно подорожувати по ЄС і 26 країнам Шенгенської угоди. Однак, якщо біженцям вже був виданий дозвіл на проживання з однієї країни ЄС, він дійсний протягом 90 днів. При переїзді в іншу країну ЄС, потрібно подати заяву на отримання нової посвідки на проживання в цій країні.

Якщо втратили свій паспорт або паспорт дітей під час втечі від війни

Українці можуть звернутися в посольство або генеральне консульство України, щоб отримати посвідчення з фотографією для ідентифікації особи. Крім того, зверніться до відповідного Управління у справах іноземців (BAMF) з проханням про заміну паспорта.

Якщо біженці втратили когось, для пошуку можна зв'язатися з німецьким Червоним Хрестом (DRK).

Проживання - де шукати дах над головою

Німеччина пропонує державні приймальні центри на перші кілька ночей. На більшості великих залізничних вокзалів буде інформація, яка направить в ці центри.

На сторінці "Житло Україні" (www.unterkunft-ukraine.de) можна зареєструватися для розміщення. На цій платформі приватні особи можуть запропонувати житло для біженців.

Сайт також надає три інші веб-сайти:

www.warmes-bett.de,

www.host4ukraine.com

www.jugendherberge.de, який є сайтом Німецької асоціації молодіжних гуртожитків.

Безкоштовні лікарі та право працювати. Як допомагають українцям у Німеччині

Фото: Мітинг проти війни в Україні (unsplash.com/dea-piratedea)

Медична допомога - сотні безкоштовних кабінетів

У Берліні безкоштовно надають медичну та психологічну допомогу переселенцям з України 500 лікарських кабінетів. Їх перелік можна знайти на сайті www.kvberlin.de. У списку також буде вказано, якими мовами говорять в кожному офісі.

В екстрених випадках можна телефонувати за номером 112 (номер служби невідкладної медичної допомоги).

Гаряча лінія з отруєнь працює за номером +49 3019240.

У чергову медслужбу можна зателефонувати за номером 116 117.

У багатьох аптеках є нічна служба або служба невідкладної допомоги.

Є також організації, які анонімно лікують тих, у кого немає документів. Ви можете знайти список цих місць на сайті:

www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/kontaktstellen

Добровільна організація Malteser також керує лікарнями та клініками в Німеччині - www.malteser.de або medibueros.org

Вагітні жінки також отримуватимуть безкоштовне медичне обслуговування. Діти до 6 років проходять в Німеччині серію медоглядів.

Для літніх людей, які потребують догляду, інформацію можна знайти на сайті www.migration-gesundheit.bund.de/de/pflege.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українським біженцям посвідчення для повернення додому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Германия Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Катерина Колонович
"Одному коню потрібно 18 кг корму на добу". Як рятують тварин у Києві під час війни
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору