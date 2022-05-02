Безкоштовні лікарі та право працювати. Як допомагають українцям у Німеччині

Відповіді на основні питання про тимчасовий захист в цій країні

У Німеччині до кінця квітня зареєстрували 376 000 біженців з України. Фактичне число прибулих може бути значно більшим.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на довідково-інформаційний портал для українців germany4ukraine.de відповідає на найпоширеніші питання про тимчасовий притулок в Німеччині.

Основна інформація для тих, хто тікає від війни

До 31 серпня 2022 року українські біженці в будь-якому випадку мають дозвіл на перебування в Німеччині, навіть без візи.

Діє правило: громадяни України можуть вільно перебувати в ЄС або пересуватися в межах ЄС протягом 90 днів (разом для всіх країн Шенгену) за наявності біометричного паспорта. У такому випадку перша реєстрація в Німеччині не є необхідною.

Але з моменту, коли військові біженці з України в Німеччині просять про державну підтримку у вигляді житла, забезпечення або соціальних виплат, реєстрація обов'язкова. Звертатися потрібно в центри прийому або поліцію.

Фото: При реєстрації біженцям повідомлять, де вони повинні жити в Німеччині (unsplash.com/jan-bolz)

При реєстрації біженцям повідомлять, де вони повинні жити в Німеччині. Таке призначення необхідне для того, щоб окремі міста не були змушені надавати допомогу всім військовим біженцям.

Якщо біженці не знайшли приватного постійного житла, їх направляють в певне місце. Якщо біженець житла не потребує, він може вибирати місце проживання.

Якщо біженець вже отримав право на проживання для тимчасового захисту в Німеччині, воно закінчується за умови:

виїзд в Україну з Німеччини не тільки з тимчасової причини;

відсутність в Німеччині більше 6 місяців.

Українці з посвідкою на проживання зможуть навчатися або подавати заявки на програми навчання та отримувати будь-яку фінансову підтримку, яка доступна для цих програм.

Як отримати дозвіл на роботу

Вже при подачі заяви на право на проживання відділ з іноземних громадян видає свідоцтво на тимчасовий дозвіл на проживання (Fiktionsbescheinigung). Він служить для того, щоб період до отримання права на проживання можна було вже скористатися відповідними правами. Відділ також робить в цьому свідоцтві запис "трудова діяльність дозволена". З таким документом можна працювати як самозайнята особа або бути прийнятим на роботу в Німеччині.

Для того, щоб отримати допуск до роботи за спеціальностями, є процедура визнання професійної кваліфікації, отриманої за кордоном.

Фото: Напис "Ні війні" в Берліні (unsplash.com/reyazul-haque)

Які права у біженців із біометричними паспортами

Громадяни України з біометричним паспортом також можуть вільно подорожувати по ЄС і 26 країнам Шенгенської угоди. Однак, якщо біженцям вже був виданий дозвіл на проживання з однієї країни ЄС, він дійсний протягом 90 днів. При переїзді в іншу країну ЄС, потрібно подати заяву на отримання нової посвідки на проживання в цій країні.

Якщо втратили свій паспорт або паспорт дітей під час втечі від війни

Українці можуть звернутися в посольство або генеральне консульство України, щоб отримати посвідчення з фотографією для ідентифікації особи. Крім того, зверніться до відповідного Управління у справах іноземців (BAMF) з проханням про заміну паспорта.

Якщо біженці втратили когось, для пошуку можна зв'язатися з німецьким Червоним Хрестом (DRK).

Проживання - де шукати дах над головою

Німеччина пропонує державні приймальні центри на перші кілька ночей. На більшості великих залізничних вокзалів буде інформація, яка направить в ці центри.

На сторінці "Житло Україні" (www.unterkunft-ukraine.de) можна зареєструватися для розміщення. На цій платформі приватні особи можуть запропонувати житло для біженців.

Сайт також надає три інші веб-сайти:

www.warmes-bett.de,

www.host4ukraine.com

www.jugendherberge.de, який є сайтом Німецької асоціації молодіжних гуртожитків.

Фото: Мітинг проти війни в Україні (unsplash.com/dea-piratedea)

Медична допомога - сотні безкоштовних кабінетів

У Берліні безкоштовно надають медичну та психологічну допомогу переселенцям з України 500 лікарських кабінетів. Їх перелік можна знайти на сайті www.kvberlin.de. У списку також буде вказано, якими мовами говорять в кожному офісі.

В екстрених випадках можна телефонувати за номером 112 (номер служби невідкладної медичної допомоги).

Гаряча лінія з отруєнь працює за номером +49 3019240.

У чергову медслужбу можна зателефонувати за номером 116 117.

У багатьох аптеках є нічна служба або служба невідкладної допомоги.

Є також організації, які анонімно лікують тих, у кого немає документів. Ви можете знайти список цих місць на сайті:

www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/kontaktstellen

Добровільна організація Malteser також керує лікарнями та клініками в Німеччині - www.malteser.de або medibueros.org

Вагітні жінки також отримуватимуть безкоштовне медичне обслуговування. Діти до 6 років проходять в Німеччині серію медоглядів.

Для літніх людей, які потребують догляду, інформацію можна знайти на сайті www.migration-gesundheit.bund.de/de/pflege.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українським біженцям посвідчення для повернення додому.