В берлинском аэропорту Тегель готовятся переселять беженцев: детали

На месте бывшего аэропорта Тегель в Берлине год назад организовали центр прибытия украинских беженцев. Их регистрировали и расселяли в городе или других землях.

За год в Тегеле приняли 75 645 беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel.de.

Государственное управление по делам беженцев (LAF) подвело итоги работы аэропорта Тегель. Центр начал работу 20 марта 2022 года.

За год там зарегистрировали 75 645 человек. Около половины из них были отправлены в другие федеральные земли, остальные остались в Берлине.

"Год назад бывший аэропорт Тегель за очень короткое время стал пунктом прибытия беженцев из Украины. Для нас было и остается гуманитарным делом помогать людям, которым пришлось бежать от войны", – сказала сенатор по социальным вопросам и вопросам интеграции Катя Киппинг.

По прибытии в Тегель беженцев размещают во временных помещениях на территории аэропорта, пока не будет найдено место в общежитии.

"Конечно, это не сравнимо с собственной комнатой или квартирой", – отметила она.

Центр опекают несколько благотворительных организаций – среди них Союз самаритян и Красный Крест. Также в центре работают более тысячи сотрудников. В настоящее время там проживают около 3525 человек – их разметили в бывших терминалах и общих палатках на летном поле.

Фото: Беженцы в Берлине (gettyimages.com)

Медицинскую помощь получили 10 тысяч беженцев. За год в Тегеле зарегистрировали 727 котов и 800 собак из Украины.

Власти Берлина планируют в ближайшее время переселить беженцев в другие помещения, временный модульный городок и квартиры, сообщает amalberlin.de. Здание бывшего аэропорта уже летом собираются переоборудовать под нужды технического университета.

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

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