База Ryanair и Wizz Air. Как добраться до одного из крупнейших аэропортов Польши

Аэропорт Катовице входит в пять самых крупных аэропортов Польши по пассажиропотоку. Там базируются европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Как добраться до ааэропорта пассажирам в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Кроме лоукостеров Wizz Air и Ryanair, из Катовице летают авиакомпании LOT и Lufthansa, которые предлагают рейсы с пересадкой в Варшаве и Франкфурте.

В аэропорт проложена железнодорожная ветка, но поезда еще не курсируют. Из Катовице добраться можно автобусами муниципального оператора ZTM, которые отправляются регулярно от железнодорожного вокзала Katowice Dworzec. Доехать до аэропорта можно за 40 минут, но бывают пробки.

Билет на автобус в аэропорт Катовице стоит 6 злотых (53 грн). Для группы до 5 людей можно купить билет за 11,8 злотых (104 грн).

Аэропорт Катовице расположен также недалеко от города Краков. Из Кракова можно доехать до аэропорта Катовице автобусами компании Matuszek. Остановка в Кракове находится на автостанции Dworzec Autobusowy рядом с железнодорожным вокзалом Krakow Glowny.

Для поездки билеты нужно бронировать заранее. Цена – 60 злотых (529 грн). При покупке билета можно выбрать рейс Ryanair или Wizz Air, которым вылетает или прилетает пассажир.

Фото: Самолеты на аэродроме в Катовице (facebook.com/KatowiceAirport)

В аэропорту Катовице терминалы A и B расположены в одном здании и обслуживают рейсы на вылет. В отдельном здании расположен терминал C, который обслуживает все прибывающие рейсы. Для пассажиров есть вся инфраструктура: кафе, пункты обмена валют, аптеки, магазины Duty Free.

Напомним, мы писали, что Wizz Air запустит новые маршруты из Польши.

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