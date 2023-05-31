Багаж уже роскошь. Европейская авиакомпания вводит экономию на пассажирах

С 1 июня финская авиакомпания Finnair сократит сервис в экономическом и бизнес-классах. Речь идет о нормах багажа по тарифам билетов.

Также компания будет рассаживать пассажиров по своему усмотрению, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самый дешевый тариф эконом класса Finnair переименует из Light на Superlight, а норму ручной клади снизят. До 1 июня с собой на борт можно брать чемодан на колесах с габаритами 55х40х23 см и личную вещь с максимальными размерами 40х30х15 см. Общий вес поклажи должен быть не более 8 кг.

Тариф Superlight позволит взять в самолет только один предмет с максимальными габаритами 40х30х15 см. Покупку из аэропорта следует упаковать туда же.

Чтобы провозить две сумки, как раньше, нужно будет доплатить: 9 евро на рейсах в Финляндии, Скандинавии, странах Балтии, на всех других перелетах – 14 евро. Остальные вещи будут отправлять в багажный отсек за дополнительную плату.

Finnair объясняет ограничение ручной клади повышением пунктуальности рейсов. Такой подход несколько лет применяют лоукостеры Ryanair и Wizz Air.

Также пассажиров с билетами Superlight, Light и Classic компания будет рассаживать по своему усмотрению на свободные места. За услугу выбора места нужно будет доплачивать.

В бизнес-классе также сократят нормы перевозки багажа – можно будет брать ручную кладь габаритами 55х40х23 см и 40х30х15 см общим весом до 8 кг. Вместо двух чемоданов по 32 кг пассажиры смогут везти один – весом до 23 кг.

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