В Австрии меняют правила проезда украинцев: будут ли бесплатные билеты

С 1 ноября в Австрии меняются условия проезда для украинцев. О новых правилах объявили национальный железнодорожный оператор (ÖBB) и компания городского общественного транспорта Вены Wiener Linien.

Срок действия программы "Not-Ticket Ukraine", которая действовала с начала войны, истекает 31 октября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Krone.

По этой программе украинцам, бегущим от войны, достаточно было предъявить паспорт для бесплатного проезда в поездах на территории Австрии и транспорте Вены.

С 1 ноября начнет действовать "Билет первого прибытия в Украину", который будут выдавать всем лицам с украинским паспортом, въезжающим со стороны Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии.

Этот билет будет действителен только в первые 24 часа с момента прибытия в страну. Также – с даты выдачи для поездки в Австрию или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе на поездах ÖBB.

"Таким образом, ÖBB продолжает обеспечивать, чтобы беженцы из Украины могли добраться до безопасного места в Австрии или в соседней стране со своими семьями", - отметили в компании.

Фото: Транспорт в Вене (pixabay.com)

Информация о первом прибытии оформляется проводниками этих поездов до Вены. Если беженцы не смогут найти в поезде сотрудников или прибудут в Австрию не на поезде, одноразовый билет оформляться только на Центральном вокзале Вены (на входе на станцию ​​Sonnwendgasse) и Центральном вокзале Граца (в туристическом центре ÖBB).

Отмечается, что принципа бесплатного проезда в первые 24 часа будут придерживаться и в городском транспорте Вены.

Новое правило будет действовать до конца года. Для дальнейших необходимых поездок разовые билеты беженцам обещают оформлять в центрах для беженцев в Вене.

Власти рассматривают вариант введения специальных месячных проездных для украинских беженцев, чтобы облегчить им интеграцию и доступ на рынок труда.

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