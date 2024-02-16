Авиакомпания Ryanair снова отменяет полеты в Израиль: причины

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменяет полеты в Израиль с 27 февраля. Авиаперевозчик возобновил рейсы в Тель-Авив 1 февраля.

Что стало причиной отмены и когда авиакомпания вернет полеты в эту страну, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

В октябре 2023 года после начала конфликта Израиля с ХАМАС и сокращения количества международных рейсов аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыл терминал 1 с меньшими сборами и перевел все рейсы в терминал 3, где сборы выше.

"Ryanair ранее работал в лоукост-терминале 1, который до сих пор не открыт. Единственным открытым терминалом в аэропорту Бен-Гуриона остается дорогой терминал 3. Ryanair остается приверженным Тель-Авиву и с нетерпением ждет возобновления полетов после открытия терминала 1", – сообщили профильному изданию в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства из-за отмены рейсов. Лоукостер заявил, что сообщил клиентам об отмене рейсов и доступных опциях.

С 1 февраля Ryanair начала выполнять рейсы в Тель-Авив из Милана, Меммингена, Марселя, Вены и Карлсруэ/Баден-Бадена.

О своем решении вернуться в Израиль также объявил лоукостер Wizz Air. Авиакомпания планирует с марта возобновить полеты в Тель-Авив по некоторым маршрутам – из Будапешта, Кракова, Лондона, Рима, Бухареста и Софии.

Напомним, мы писали, что рейсы в Израиль возобновили восемь европейских авиаокомпаний. Работа маршрутов будет зависеть от ситуации безопасности.

Также мы рассказывали, что пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний.