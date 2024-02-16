RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Авиакомпания Ryanair снова отменяет полеты в Израиль: причины

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменяет полеты в Израиль с 27 февраля. Авиаперевозчик возобновил рейсы в Тель-Авив 1 февраля.

Что стало причиной отмены и когда авиакомпания вернет полеты в эту страну, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

В октябре 2023 года после начала конфликта Израиля с ХАМАС и сокращения количества международных рейсов аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыл терминал 1 с меньшими сборами и перевел все рейсы в терминал 3, где сборы выше.

"Ryanair ранее работал в лоукост-терминале 1, который до сих пор не открыт. Единственным открытым терминалом в аэропорту Бен-Гуриона остается дорогой терминал 3. Ryanair остается приверженным Тель-Авиву и с нетерпением ждет возобновления полетов после открытия терминала 1", – сообщили профильному изданию в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства из-за отмены рейсов. Лоукостер заявил, что сообщил клиентам об отмене рейсов и доступных опциях.

С 1 февраля Ryanair начала выполнять рейсы в Тель-Авив из Милана, Меммингена, Марселя, Вены и Карлсруэ/Баден-Бадена.

О своем решении вернуться в Израиль также объявил лоукостер Wizz Air. Авиакомпания планирует с марта возобновить полеты в Тель-Авив по некоторым маршрутам – из Будапешта, Кракова, Лондона, Рима, Бухареста и Софии.

Напомним, мы писали, что рейсы в Израиль возобновили восемь европейских авиаокомпаний. Работа маршрутов будет зависеть от ситуации безопасности.

Также мы рассказывали, что пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
RyanairИзраильАвиасообщение