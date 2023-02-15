Авиакомпания Lufthansa отменила внутренние рейсы в Германии: причины

У немецкой авиакомпании Lufthansa 15 февраля утром произошел сбой в IT-системе, из-за чего многие внутренние рейсы отменили. Затронуты системы регистрации и посадки.

В залах вылета нескольких аэропортов начался хаос, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Из-за сбоя серьезно нарушен план полетов, авиакомпания не может передавать данные, а самолеты не могут взлететь. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки, а также транспортировки багажа.

Пока неизвестно, сколько рейсов задержаны или отменены. Пассажиры и самолеты были задержаны в Мюнхене и аэропорту Франкфурта. Другие аэропорты сбой менее затронул. Первоначально сообщалось, что были отменены все внутренние рейсы Lufthansa в Германии, пассажиров попросили перейти на поезда Deutsche Bahn.

Ситуация затронула все авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa Group: Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International и Eurowings.

Фото: Сбой в Lufthansa затронул работу аэропортов в других странах (twitter.com/itstheicebird)

На фото и видео из нескольких аэропортов Германии видно, что в залах вылета начался хаос. Пассажирам объявляют, что пока не могут сказать, сколько времени это будет длиться.

Позже стало известно, что сбой был вызван строительными работами – несколько оптоволоконных кабелей Deutsche Telekom были перерезаны экскаватором во вторник.

В настоящее время немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта. Самолеты направляют в другие аэропорты – Нюрнберг, Кельн или Дюссельдорф.

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