Отмена штампов и оплата. Когда начнут действовать новые правила въезда в Шенген

Гражданам третьих стран при въезде в Шенгенскую зону без визы вскоре перестанут ставить штампы в паспорт на границе. Информация будет автоматически вноситься в базу данных.

Новая система контроля въезда в ЕС должны полностью запустить в конце этого года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Entry/Exit System (EES) – это новая автоматизированная система, с помощью которой будут отслеживать пребывание путешественников из третьих стран.

"EES заменит существующую систему ручного штампования паспортов, которая отнимает много времени, не дает достоверных данных о пересечении границы и не позволяет систематически выявлять лиц, которые превысили сроки пребывания", – говорится в заявлении Управления по миграции и внутренним делам Еврокомиссии.

Модернизация других процедур позволит путешественникам быстрее пересекать границы. Система будет фиксировать конкретные данные о путешественниках, включая имя, отпечатки пальцев, изображение лица, тип проездного документа, дату и место въезда, дату и место выезда, а также период их пребывания в Шенгенской зоне.

Фото: Новая система ускорит пропуск на границах ЕС (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Путешественники, которым разрешен въезд в Шенгенскую зону без визы, должны будут получить разрешение на въезд онлайн через Европейскую система информации и авторизации для путешествий (ETIAS).

ETIAS будет стоить 7 евро на человека. Изначально разрешение будет действовать в течение трех лет. Подача заявки на получение ETIAS касается коло 1,4 миллиарда человек – столько людей в настоящее время могут въезжать в Шенгенскую зону без визы.

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