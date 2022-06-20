Англійська – одна з багатьох. Якими мовами насправді розмовляють у Британії

Відповідь на питання, якою мовою говорять у Великій Британії, більшість вважатимуть очевидною. І матимуть рацію: звичайно, англійською. Однак на Британських островах говорять на безлічі інших мов.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії складається з чотирьох "історичних" країн: Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Великобританія – це назва острова. І з мовами на цих територіях не так все просто, як здається на перший погляд.

Наприклад, свої мови є навіть на невеликих Нормандських островах. Технічно вони частиною Великої Британії не є, але вважаються землями британської корони.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, якими мовами розмовляють у Британії та на суміжних з нею територіях.

Мови в Шотландії

Шотландська мова (гельська або кельтська)

Англійська – історично рідна мова в Англії й більшій частині Шотландії. Всі шотландці сьогодні, звичайно, говорять англійською. Але деякі з них – носії шотландської гельської.

Це кельтська мова, якою в основному говорять на крайньому північному заході Шотландії й на Гебридських островах. Носії мови – кельтська народність гели.

Фото: Шотландські горці-воїни, зображення 1845 року (wikipedia.org)

Шотландська гельська походить від давньоірландської. Сьогодні нею говорять близько 57 000 осіб у Шотландії, або близько 1,1% населення старше трьох років.

Скільки людей говорить нею: 57 000 людей/близько 1,1% населення Шотландії

Шотландська мова (германська)

Одна з германських мов, споріднена з англійською. Багато хто навіть вважає її діалектом або регіональним варіантом англійської з низкою шотландських слів, таких як bonny, loch, burn і т.д. інші впевнені, що його можна вважати окремою мовою.

Уельс – Уельська (валлійська)

Валлійською мовою говорить значна частина населення Уельсу. Це бриттонська мова кельтської мовної родини. Від 19% до 30% населення Уельсу можуть спілкуватися нею, і валлійську мову можна зустріти у всіх урядових документах і на дорожніх знаках Уельсу.

Скільки людей говорить нею: від 19% до 30% населення.

В Уельсі валлійська мова є офіційною мовою поряд з англійською. Вона вважається найяскравішою з кельтських мов з точки зору активних носіїв і не вважається зникаючою.

Фото: Конуї, замок 13 століття в Уельсі (unsplash.com)

Нормандські острови

Нормандські острови складаються з безлічі маленьких острівців і двох великих – Джерсі та Гернсі. Вони не є частиною Великої Британії й не є частиною ЄС, проте знаходяться під юрисдикцією британської монархії. Вони знаходяться недалеко від регіону Нормандія у Франції.

Ці острови історично були частиною французької провінції Нормандія, але останні 1000 років були володінням англійської корони. На островах є свої унікальні різновиди французької мови.

Джерсійська французька – на Джерсі

Мова Джерсі (також називається Jèrriais або French Jersey) – традиційна мова жителів Джерсі. Це форма нормандської французької, і її найближчі родичі – це інші норманські мови. Наприклад, гернезійська, якою говорять на сусідньому Гернсі.

За останнє сторіччя мова занепала в міру того, як бере верх англійська. Сьогодні лише дуже небагато людей говорять нею як рідною, і їх кількість щорічно скорочується.

Носії мови: близько 2000 осіб.

Гернсійська – на Гернсі

У гернсійської (Guernésiais) – схожа історія зі своїм сусідом і родичем Jersiais. Будучи нащадком нормандської мови, вона також перебуває під впливом давньоскандинавської та англійської. Людей, що говорять гернсійською, ще менше, ніж на джерсійською.

Носії мови: близько 200 людей.

Фото: Берег острова Гернсі (wikipedia.org)

Ірландська – Північна Ірландія

Звичайно, ірландською мовою розмовляють в Ірландській Республіці, але також (меншою мірою) – у Північній Ірландії, яка є частиною Сполученого Королівства. Ірландська мова є кельтською мовою і рідною для острова Ірландія.

Це була перша мова населення Ірландії до кінця 18 століття. Нею досі говорять як рідною у деяких громадах, таких як Корк, Донгель, Голуей і Керрі. Майже 40% населення Ірландської Республіки стверджують, що до якоїсь міри говорять ірландською.

Скільки людей говорять нею: близько 1,8 мільйона осіб.

У Північній Ірландії (насправді це Велика Британія) близько 11% стверджують, що трохи знають ірландську, а 3,7% можуть "говорити, читати, писати і розуміти" по-ірландськи. Опитування 1999 року показало, що 1% говорять нею як основною мовою вдома.

Якими мовами майже не говорять

Корнська мова: Колись нею говорили в Корнуоллі – графстві на південному заході Англії. Потім її витіснила англійська. До недавнього часу мову вважали вимерлою. Нею сьогодні мало хто говорить, але люди все ж намагаються відродити його.

Фото: Корнуолл з повітря (wikipedia.org)

Менська мова: Стара мова острова Мен. Найближчі родичі – ірландська та шотландська (кельтська). Останній носій цієї мови, для якого вона була рідною, а не вивченою свідомо, помер в 1974 році.

Але після цього вчені зібрали про менську мову багато інформації, а багато хто вчить її як другу мову і намагається відродити. Кількість тих, хто нею говорить, дійсно зростає.

Нагадавши, вперше в історії між Данією і Канадою з'явився сухопутний кордон: країни залагодили давню суперечку за безлюдний острів.