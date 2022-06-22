Аеропорти Європи охопили страйки, рейси скасовують: що відбувається

У ключових європейських аеропортах триває хаос: рейси масово затримуються. Причина — у високому попиті на польоти влітку після пандемії. Виявилося, що співробітників гостро не вистачає, і вони не справляються з потоком пасажирів. А співробітники авіакомпаній і аеропортів вимагають підвищення зарплат і виходять на страйки.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що відбувається з трафіком в аеропортах Європи.

Туристичний хаос в Європі. Чому затримуються рейси

"Настав нещасливий час для європейського транспорту", — пише видання Politico. Ось уже кілька тижнів аеропорти повідомляють про багатогодинні черги на реєстрацію і перевірку пасажирів, авіакомпанії скасовують рейси, авіадиспетчери погрожують звільнитися, залізничники та працівники метро теж страйкують.

Від Брюсселя до Варшави, від Амстердама до Лондона є кілька загальних причин хаосу — індустрія туризму відновилася набагато швидше, ніж очікувалося. Після локдауну через COVID багато туристів нарешті кинулися у подорожі, але галузь до цього підготувалася не повною мірою.

Великі потоки пасажирів створили величезні проблеми для компаній, які раніше звільнили вантажників, продавців квитків і бортпровідників. Тепер багато компаній не можуть набрати персонал: співробітники стали вимагати підвищення зарплат і відмовляються виходити на умовах, які їм пропонують.

Фото: Страйк співробітників аеропорту у Франції (Getty Images)

Співробітники, відправлені у відпустку або звільнені під час пандемії, вирішили не повертатися в галузь, де пропонують мінімальну заробітну плату, а умови праці — важкі.

"Чим більше подорожі повертаються в нормальне русло, тим більше пасажирів потрібно обслужити. Всі недооцінили швидкість, з якою буде проходити відновлення", — сказав виданню представник Єврокомісії.

Також в Європі спостерігається інфляція. Частково — через пандемію. І тепер профспілки вимагають різкого підвищення заробітної плати співробітникам.

Авіакомпанії звинувачують в хаосі адміністрації аеропортів. Мовляв, літні графіки вони подали ще наприкінці березня, і в аеропортів було достатньо часу, щоб набрати персонал. А керівники аеропортів стверджують, що їм потрібно більше часу: це ускладнює швидке нарощування робочої сили.

"Ми виходимо з пандемії, для цього немає сценарію. Ми були в центрі спалаху "Омікрона", і кожен, хто хотів у той час провести кампанію по набору персоналу в розпал пандемії — або він міг передбачити майбутнє, або був глибоко безрозсудний", — сказала Вірджинія Лі, представник ACI Europe.

"Недружнє небо". У Брюсселі скасували всі 232 рейси

Тим, хто планує летіти з будь-якого аеропорту в Європі, радять набратися терпіння і приїжджати хоча б за три години до вильоту замість звичайних двох.

У понеділок аеропорт Брюсселя був змушений скасувати всі 232 регулярних рейси через страйк співробітників служби огляду.

Фото: В аеропорту Брюсселя за день скасували всі 232 регулярних рейси через страйк співробітників служби огляду (Getty Images)

"Це складний тиждень", — сказала Наталі П'єрар, представник аеропорту Брюсселя. Вона додала, що такі дії явно не працюють на користь для галузі. А пасажирів тим часом стає все більше.

Страйк в аеропорту був частиною загальних страйків у Бельгії. Вона також торкнулася частини міської транспортної мережі Брюсселя.

Співробітниця Amazon Женев'єва Фрідман — одна з тих, хто застряг в аеропорту. Вона мала вилетіти з Праги до Брюсселя в понеділок вдень, але її повідомили о 23:00 неділі, що її рейс скасовано.

"Я була розчарована тим, що не було ніякої підтримки пасажирів. Це було дуже схоже на "ми не можемо вам допомогти, немає рішення, як ми можемо вам допомогти, немає графіка, який ми могли б вам надати", — описала вона ситуацію.

"Виходить, ви не тільки застрягли в іншій країні, але і не отримали ніяких вказівок від авіакомпанії, якій довіряли, як вам повернутися додому", — зазначила жінка.

Аеропорти вводять обмеження на кількість пасажирів

Складна ситуація в аеропорту Брюсселя — лише одна з багатьох. Таке відбувається в безлічі аеропортів по всій Європі.

Через брак персоналу амстердамський аеропорт Схіпхол ввів обмеження на кількість рейсів, які він обслуговуватиме. Співробітники компаній Ryanair і Brussels Airlines оголосили про страйк на цьому тижні, а Lufthansa вже скасувала 1000 липневих рейсів через брак персоналу і нестачу слотів у найбільшому в Німеччині аеропорту Франкфурта.

Тим часом у бюджетній авіакомпанії easyJet заявили, що змушені скоротити тисячі рейсів, запланованих на літо.

Фото: Деякі авіакомпанії заявляють, що скоротять тисячі рейсів на літо (Getty Images)

У понеділок аеропорт Хітроу попросив авіакомпанії скасувати 10 відсотків рейсів через брак персоналу. Через те, що співробітників мало, пасажири чекали отримання багажу годинами.

Тим часом у профспілках сподіваються, що розлючені через скасування і затримки рейсів пасажири не будуть "зриватися" на співробітників. Посилаються на те, що ті теж "досягли точки кипіння" і хочуть нарешті працювати в кращих умовах.

Експерти прогнозують, що така ситуація може тривати аж до кінця літа. Інші кажуть, що все налагодиться через кілька тижнів або місяць.

Раніше ми писали, які аеропорти Європи найбільше постраждали від затримок і скасувань рейсів.

Також у Wizz Air стався скандал: співробітників закликали працювати попри втому.