В аэропорт Жешув в Польше запустили поезд: сколько времени займет дорога

Украинцам, путешествующим на самолете из Жешува в Польше, теперь удобнее добираться в аэропорт из города. В октябре запустили новое железнодорожное сообщение.

Теперь доехать до аэропорта Жешув-Ясенка можно за 13-18 минут, что намного быстрее, чем на автомобиле или автобусе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на shoppingpl.com.

Компания PKP построила 5 км нового пути, чтобы открыть новое сообщение в международный аэропорт. Железнодорожный маршрут между остановкой в Жешуве Zaczernie (Зачерне) и аэропортом имеет две новые станции: Głogów Małopolski Południowy и Jasionka Lotnisko (Ясенка Аэропорт).

Доехать до аэропорта из Жешува со станции "Жешув Средместье" поездом можно за 13 мин. Со станции "Жешув Главный" – за 18 мин (12 км). Дорога от станции "Жешув Западный" занимает 15 мин.

Фото: Пассажиры в аэропорту Ясенка (facebook.com/PLRZE)

По маршруту в аэропорт курсируют 12 пар поездов железнодорожной компании Polregio. Отправление проходит примерно раз в час. Стоимость проезда от станции Rzeszów Glowny – 3,7 злотых (31 грн).

Из-за закрытого неба Украины украинцы пользуются аэропортами в соседних странах. Ближайший – в польском аэропорту Жешув. Раньше мы рассказывали, как добраться до него поездом или автобусом.

Также мы рассказывали, сколько будут стоить билеты на новый поезд в Польшу – из Рава-Русской в Варшаву, который начнет курсировать с 15 октября.

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