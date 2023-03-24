90 млн долларов. Правительство США просят вернуть средства украинским беженцам

Украинские беженцы в США получили право не платить за разрешение на работу в ноябре 2022 года. До этого тысячи людей заплатили за документ по 410 долларов.

Сейчас юристы подали в суд, чтобы правительство вернуло украинцам переплаченные 90 млн долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на globalatlanta.com.

В 2022 году Конгресс принял закон "Uniting for Ukraine", по которому граждане США впервые в истории получили возможность спонсировать беженцев. Эта программа позволила украинцам получить все льготы для беженцев, включая разрешение на работу в США.

Однако тысячи украинцев и их работодателей думали, что им нужно официальное разрешение на работу и подали заявки через Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), где с каждого взяли по 410 долларов.

При этом, по законам США беженцы не обязаны получать разрешение на работу. Но если они хотят получить разрешение, оно предоставляется бесплатно, отмечает адвокат Чарльз Кук.

"Мы связались с USCIS в мае 2022 года, чтобы запросить изменение политики в соответствии с Законом "Uniting for Ukraine", которое сделало бы разрешения на работу бесплатными для украинских беженцев. В сентябре 2022 года мы подали на них в суд от имени как минимум 220 000 украинцев, которые заплатили около 90 миллионов долларов за ненужные разрешения на работу. По сути, эти беженцы и их спонсоры были обмануты", – отмечает юрист.

Фото: Новоприбывшие беженцы в США (gettyimages.com)

Иск команды юристов требовал от USCIS ответа до 23 ноября 2022 года. За два дня до этого, 21 ноября 2022 года, ведомство опубликовало новую политику, объявляющую разрешения на работу для украинцев бесплатными.

"Мы подали иск, и это сработало: правительство согласилось. Это была победа украинских беженцев. Иммиграционные службы сознательно неверно истолковали закон, и потребовался судебный процесс, чтобы они изменили политику ", – обращает внимание Чарльз Кук.

По его словам, в службе заявили, что считают, что уплаченные 410 долларов могут не возвращать.

"Теперь мы подали еще один иск, требуя от USCIS возмещения 90 миллионов долларов, которые правительство взяло у этих беженцев", – сообщает адвокат.

Напомним, мы писали, что украинских детей в Польше обяжут посещать школы.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.