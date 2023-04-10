8000 солдат. На популярные курорты ввели войска для охраны туристов

В Мексике на пляжи Канкуна и Ривьеры Майя прислали военных. В туристических локациях разместили более 8000 солдат из Нацгвардии, морской пехоты и армии.

Такие меры правительство приняло по борьбе с насилием в туристических районах во время пасхальных каникул, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thecancunsun.com.

Большая часть войск будет патрулировать пляжные города. Поддержку войскам оказывают 6вертолетов, 755 патрульных машин, 377 пикапов, 10 катеров и 45 внедорожников. Вооруженные силы также обеспечивают безопасность в 14 аэропортах и 42 автобусных станциях. Военное присутствие будт длиться до 16 апреля.

Такие меры приняли после того, как перестрелки в знаменитых пляжных локациях Акапулько и Канкуна 3 апреля привели к гибели 8 человек. В конце марта американский подросток получил ранение в ногу во время отдыха в Канкуне.

Национальный совет туристического бизнеса обратилс к правительству с просьбой обеспечить, чтобы туристические направления страны были безопасными для туристов и местного населения.

Фото: Туризм в Канкуне (pixabay.com)

Несмотря на такие новости, отели Канкуна заполненнены на 80%, а пляжи забиты людьми.

Президент Лопес Обрадор назвал высокий уровень туризма свидетельством того, что Мексика остается безопасным местом для туристов. Он отметил, что 70% убийств связаны с организованной преступностью.

Напомним, мы рассказывали про наиболее дружелюбные к туристам страны мира.

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