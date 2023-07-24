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8 млн евро от ЕС. Еще один город построит квартиры для переселенцев

Фото: Жилье для ВПЛ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Хмельницком построят многоквартирные дома для людей, потерявших собственное жилье в других регионах из-за войны. Средства на реализацию проекта выделит ЕС.

Предварительно речь идет о трех домах за 8,4 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на vsim.ua.

В Хмельницком разрабатывают проект строительства жилья для переселенцев на средства Евросоюза. Предварительно речь идет о трех домах. Но сколько этажей или квартир будут иметь здания, пока неизвестно.

"Что касается количества домов, то предварительно речь идет о трех. Сейчас работают проектанты, нанятые Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). Они и должны определить точно, сколько должно быть зданий, какую они будут иметь этажность и количество квартир. Это повлияет и на количество переселенцев, которых можно будет там расселить", – пояснил заместитель городского головы Хмельницкого Николай Ваврищук.

По условиям проекта город должен подвести к месту строительства коммуникации. На определенном участке на Озерной улице почти все они подведены.

Средства, которые выделит ЕС – это грант, их возвращать не придется.

Также за деньги ЕС для внутренне перемещенных лиц в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

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