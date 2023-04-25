60 евро для поездок. Украинцы в Италии могут получить бонусы на транспорт: детали

Италия возобновила выдачу ваучеров на общественный транспорт стоимостью до 60 евро для студентов, рабочих и пенсионеров. Изменения действуют с 17 апреля 2023 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Wantedinrome.com.

Схема, впервые введенная в прошлом году правительством Марио Драги, была обновлена администрацией премьер-министра Джорджии Мелони. В нее внесли некоторые изменения. В отличие от начальной схемы, доступной для тех, кто имел годовой доход менее 35 000 евро, новый "bonus trasporti" открыт для тех, чей личный доход составляет менее 20 000 евро в год.

В правительстве уже выделили 100 миллионов евро на такую схему. Она предусматривает единовременный платеж в размере максимум 60 евро на транспорт.

Пассажиры могут купить сезонные проездные билеты на местный транспорт (автобус, трамвай, метро), а также междугородние автобусы и региональный и национальный железнодорожный транспорт (только второй класс).

Da oggi è possibile richiedere il #Bonustrasporti sul sito https://t.co/IRVxziI5ZS .



Per ulteriori informazioni vai alla página: https://t.co/gQwCXgxFCq .



Per chiarire и tuoi dubbi, consult le FAQ: https://t.co/8zZ99k1KM4 . pic.twitter.com/uukMrO0Ei3 — Ministero Lavoro (@MinLavoro) Апр 17, 2023

Как получить ваучер на общественный транспорт в Италии

Электронный ваучер можно заказать онлайн, зайдя на сайт Bonus Trasporti. Чтобы получить доступ, необходимо иметь цифровую идентификацию SPID (система управления цифровой идентификацией граждан и предприятий) или электронную идентификационную карту CIE и указать налоговый код.

Ваучер, оформленный через сайт, не подлежит передаче другим лицам.

Обратите внимание. Ваучер на транспорт в Италии является именным и применимым для приобретения годового или месячного абонемента в течение текущего месяца.

Напомним, все проживающие в Австрии более 6 месяцев могут получить выплату 500 евро. Это специальный климатический бонус, выдаваемый независимо от возраста и гражданства.

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