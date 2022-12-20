4000 гривен повторно. Как украинцам получить деньги на лекарства в Польше

Украинцы в Польше снова могут получить бесплатные лекарства на сумму 500 злотых. Это стало возможно благодаря программе одной из самых крупных американских гуманитарных организаций Direct Relief.

Как зарегистрироваться в помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Yavp.pl.

Как можно получить деньги и на какие лекарства их можно потратить

Впервые сбор заявок проводили в конце апреля 2022 года, впоследствии организация сделала паузу для получения дополнительных финансов. Второй раз программа помощи стала доступна в сентябре, пока не иссякли средства. С середины декабря программа "500+ на лекарства" снова заработала.

Как сообщается на сайте Health4Ukraine, воспользоваться помощью могут граждане Украины, которые пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года и зарегистрировали номер PESEL.

Средства могут получить и взрослые, и несовершеннолетние (за них подают должны подать родители или опекуны). Те, кто уже участвовал в программе, могут подать повторную заявку.

Фото: Больница в Польше (gettyimages.com)

После одобрения заявки беженец получает индивидуальный код, позволяющий приобрести лекарства и другие препараты в 8 тысячах аптек по всей Польше на сумму 500 злотых (4200 гривен).

350 злотых (почти 3000 гривен) можно использовать на приобретение лекарств по рецепту (Rx) и 150 злотых (1255) – на безрецептурные препараты. Для этого нужно будет показать код в аптеке на экране смартфона или в распечатанном виде.

Как подать заявку на участие в программе

Подать заявку можно на странице регистрации health4ukraine.com/register.

После этого следует дождаться, пока заявку и данные проверят организаторы. Заявка должна быть одобрена, если анкета заполнена правильно. Однако если ответа в течение 30 минут нет, вероятно, заявитель допустил ошибку. Поэтому следует попытаться заполнить и отправить заявку повторно.

После этого заявитель получит уведомление на электронную почту, указанную при регистрации. Сообщение будет содержать штрих-код с цифрами, позволяющими покупать лекарства в аптеке, а также авторизоваться на сайте или в специальном приложении.

Фото: Медицина для украинцев в Польше (gettyimages.com)

Если не удается зарегистрироваться, можно обратиться:

горячая линия: +48 42 612 09 96;

e-mail: contact@health4ukraine.com

Также украинцы в Польше могут получить электронную брошюру на украинском языке с информацией о лекарствах, отпускаемых по рецепту, отсканировав уникальный код на упаковке.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы едут из-за границы домой за лечением.