До 4000 евро. За какие слова и жесты в Германии штрафуют на рекордные суммы

Оскорбление в Германии считается уголовным преступлением и наказывается штрафами или даже лишением свободы до года.
Какие слова и жесты не стоит использовать в общении с местными жителями и представителями правоохранительных органов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".
Если человек получает оскорбление в связи со своей деятельностью – например, полицейский – наказание виновника может возрасти до 2 лет за решеткой.
Случается, что люди часто недовольны действиями сотрудников правоохранительных органов. Во время спора могут пытаться доказать свою правоту и перейти к словесным оскорблениям. Хотя в уголовном кодексе нет отдельной статьи за оскорбление должностных лиц, именно полицейские могут чаще обращаться в суд для защиты своей чести.
Следует заметить, что бранные и нецензурные слова могут "стоить" 10-40 суточных ставок. Это от 150 до 1500 евро. Но стоит учесть также, за какие обидные слова суды в разных городах уже приписывали штрафы:
Фото: За оскорбления строго штрафуют (unsplash.com/jett-pongsakon)
Также дорого обойдется жест со средним пальцем из окна автомобиля. За такое выражение эмоций суды в Германии присуждали штрафы в 2000–4000 евро.
Напомним, мы писали, за какое поведение в Германии штрафуют на рекордные суммы.
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