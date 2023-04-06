До 4000 евро. За какие слова и жесты в Германии штрафуют на рекордные суммы

Оскорбление в Германии считается уголовным преступлением и наказывается штрафами или даже лишением свободы до года.

Какие слова и жесты не стоит использовать в общении с местными жителями и представителями правоохранительных органов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Если человек получает оскорбление в связи со своей деятельностью – например, полицейский – наказание виновника может возрасти до 2 лет за решеткой.

Случается, что люди часто недовольны действиями сотрудников правоохранительных органов. Во время спора могут пытаться доказать свою правоту и перейти к словесным оскорблениям. Хотя в уголовном кодексе нет отдельной статьи за оскорбление должностных лиц, именно полицейские могут чаще обращаться в суд для защиты своей чести.

Следует заметить, что бранные и нецензурные слова могут "стоить" 10-40 суточных ставок. Это от 150 до 1500 евро. Но стоит учесть также, за какие обидные слова суды в разных городах уже приписывали штрафы:

Sie können mich mal…! – 30-50 евро;

Schlampe! – 75 евро;

Stinkstiefel! – 100 евро;

Tomaten auf den Augen! – 150 евро;

Depp! – 250 евро;

Armleuchter! – 250 евро;

Witzbold! – 300 евро;

Leck mich…! – 300-450 евро;

Du armes Schwein! – 350 евро;

Penner! – 550 евро;

Arschloch! – 675 евро;

Halt die Fresse! Halt die Schnauze! Halt das Maul! – 75-100 евро;

Du Arsch mit Ohren – 100-150 евро;

Mir ist es scheißegal – 50-100 евро.

Фото: За оскорбления строго штрафуют (unsplash.com/jett-pongsakon)

Также дорого обойдется жест со средним пальцем из окна автомобиля. За такое выражение эмоций суды в Германии присуждали штрафы в 2000–4000 евро.

Напомним, мы писали, за какое поведение в Германии штрафуют на рекордные суммы.

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