40 злотых в день. Сколько в Польше будет действовать программа бесплатного жилья

В Польше изменился срок действия программы компенсации за бесплатное размещение украинских беженцев. Государство будет выплачивать средства, по меньшей мере, до конца августа 2023 года.

Образец заявления о назначении такой помощи тоже изменился, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

28 апреля 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявления о назначении денежной компенсации по программе "40+" за предоставление жилья беженцам из Украины.

Новый образец заявления начал действовать с 3 мая. От предыдущего он отличается тем, что в список месяцев, за которые можно получить компенсацию, добавили май, июнь, июль и август 2023 года.

Государственная программа помощи бежавшим от войны предусматривает, что частные лица получают по 40 злотых за беженца в сутки (357 грн), что включает в себя обеспечение питанием и необходимыми жилищными условиями. Этой программой пользуются как польские семьи, так и гостиницы и общежития. За поселение матери с двумя детьми владелец жилья по условиям компенсации получает 3600 злотых в месяц (790 евро).

На бесплатное жилье по этой программе украинские беженцы имеют право в первые 120 дней с даты прибытия в Польшу (исключения – уязвимые категории). Но владельцы жилья ограничений не имеют и могут продолжать принимать следующие семьи из Украины.

Выплаты в размере 40 злотых назначаются только за период фактического проживания и питания украинских беженцев. Владельцы подают заявления в гмину, у которой есть на их рассмотрение один месяц. Гмина может принять решение о назначении выплат только после проверки условий проживания и питания принятых людей из Украины.

Напомним, мы писали, при каких условиях украинцы имеют право на пенсии в Польше.

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