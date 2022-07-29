Небо під санкціями. Які авіакомпанії літають до Росії під час війни в Україні

ЄС, США та інші країни ввели санкції проти цивільної авіації РФ: небо Європи закрито для польотів з країни-окупанта, також введені обмеження на користування деталями для літаків Boeing і Airbus. Однак такі санкції ввели далеко не всі країни.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які світові авіакомпанії не відмовилися від польотів до РФ і що на цьому тлі варто зробити Україні.

Неповна ізоляція. Росія все ще не відрізана від світу

Фахівці проаналізували відкриті дані по польотах до РФ і з'ясували, що таких авіакомпаній близько тридцяти. Про це пише авіапортал Simple Flying.

"Росія менш ізольована, ніж ви думаєте. У цьому місяці було здійснено майже 3500 зарубіжних рейсів. За наявності заборон на повітряний простір і триваючих геополітичних потрясіннях легко було б подумати, що Росія якоюсь мірою відрізана від решти світу. Але це не зовсім так", — зазначають на сайті.

Попри те, що багато іноземних авіакомпаній припинили польоти до російських міст, міжнародні перевізники як і раніше виконують до РФ і назад майже 3500 рейсів на місяць. Всього в Росію літають 30 зарубіжних авіакомпаній. Ці компанії в цілому пропонують клієнтам 620 000 місць на перельоти за різними маршрутами.

Отже, у яких авіакомпаній найбільше рейсів до Росії, попри її жорстоке вторгнення в Україну?

Turkish Airlines літають до Росії частіше за всіх інших

З 30 авіакомпаній, які все ще літають в цю країну, перевізником з найбільшою кількістю рейсів виявилася флагманська турецька авіакомпанія Turkish Airlines. У червні авіакомпанія виконала в цілому майже 1400 рейсів до РФ, запропонувавши росіянам більше чверті мільйона квитків.

Фото: flydubai виконала 182 польоти до Росії у червні 2022 року (wikipedia.org)

Її основні напрямки включають Москву-Внуково (VKO) з 676 рейсами, Санкт-Петербург (LED) з 227 рейсами й Москву (Домодєдово) з 209 рейсами. Значну частину рейсів до Росії також виконує національна авіакомпанія Узбекистану Uzbekistan Airways (420 рейсів) і національна авіакомпанія Білорусі "Белавіа" (392 рейси). При цьому Uzbekistan Airways пропонує майже удвічі більше місць: майже 83 000 у порівнянні з 48 000 у "Белавіа".

"Це пов'язано з тим, що компанія активно використовує широкофюзеляжні літаки Dreamliner і Boeing 767, а також літаки сімейства Boeing 757 і A320. А "Белавіа" літає на літаках сімейства 737 і E-Jet", — пишуть Simple Flying.

Також у червні до РФ було виконано понад 100 рейсів компанії flydubai з ОАЕ, Киргизької Avia Traffic Company, турецької Pegasus і таджицької Somon Air. Повний список 30 іноземних авіакомпаній, які продовжують літати в Росію, виглядає так:

Фото: Повний список авіакомпаній, що літають до РФ (Simple Flying)

Туреччина та ОАЕ пропонують найбільше варіантів перельоту

Поряд з Turkish Airlines, бюджетний Pegasus ще більше розширює можливості сполучення з Росією. В цілому показник становив 1541 рейс в один бік між Туреччиною і Росією з майже 300 000 місць в червні цього року.

До Росії також люблять літати компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Відразу чотири авіакомпанії продовжують літати до Росії з країн Перської затоки -flydubai, Emirates, Etihad і Air Arabia. flydubai пропонує найбільше рейсів, але й Emirates виконує 84 рейси на місяць, а Air Arabia та Etihad — приблизно по 30 рейсів кожна.

"Україні варто говорити хоча б з flydubai та Emirates" – авіаексперт

Україні як державі на міжнародному рівні варто спілкуватися з компаніями на предмет того, щоб вони переглянули своє рішення літати в Росію. Це варто робити навіть на тлі того, що таке рішення авіаперевізники приймають, керуючись своїми бізнес-інтересами. Таку думку висловлює РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький.

"Багато компаній вже пішли з Росії та зазнали величезних збитків. І більшість з них пішли саме через іміджеві міркування. Виявилося, що репутація для них більш важлива, ніж гроші, які вони б заробили на польотах до РФ. Тому, звичайно, нам потрібно спілкуватися з компаніями та говорити, чому варто припинити польоти в Росію. Все-таки це світові компанії, а продовжуючи літати в країни, які громадськість хоче оголосити спонсором тероризму – це значна шкода для них", — звертає увагу співрозмовник.

Фото: У Egypt Air — близько 30 рейсів до Росії на місяць (wikipedia.org)

При цьому є країни, з якими з цього приводу домовитися не вийде, вважає Біленький. До них він відносить Білорусь, Іран і, можливо, Єгипет. Плюс — держави, які щільно зав'язані на туризм з Росією: "Зрозуміло, що тут від нас, крім висловлювання прохання, нічого не залежить. Але однозначно варто говорити. Хоча б з flydubai та Emirates, які особливо цінують свою репутацію".

Росія поступово розширює географію польотів

Ізоляція авіації Росії, на яку розраховують у багатьох демократичних країнах, все ж потроху зменшує темп, вважає Володимир Біленький.

"Та ізоляція, яка була, потроху припиняється. Зокрема, "Аерофлот" зміг домовитися з деякими країнами про те, що їх судна там не будуть заарештовувати. Наприклад, вони повертають рейси в Арабські Емірати, але будуть літати на російських "суперджетах". Плюс — поновлюються польоти "Аерофлоту" в Таїланд. Вони змогли вивести чотири Boeing 777 з регістру на Бермудах і перевести їх перевели в російський регістр. Це дозволяє літати на них в якісь "дружні" країни, де у них не виникне проблем".

Експерт перераховує ці країни: Мальдіви, Шрі-Ланка, Таїланд. Крім того, з Росії зможуть літати на своїх літаках, які вони ж і обслуговують, типу Sukhoi Superjet.

"На них будуть продовжувати літати ще в якісь країни типу ОАЕ і Туреччини. Тобто вони потроху намагаються розширити географію польотів. Зрозуміло, що вона все одно досить вузька. Це в основному якісь туристичні напрямки, але така тенденція є", — говорить співрозмовник.

Фото: Компанія "Аерофлот" розширює географію польотів і домовилася про виконання рейсів на Шрі-Ланку (unsplash.com)

Оскільки Росія боїться арешту своїх літаків на заході (через те, що вони фактично вкрали чужі літаки, не віддаючи їх назад на вимогу лізингодавців), вони літають тільки на тих суднах, які належать російським компаніям. Це, як правило, Sukhoi Superjet.

"Однак він не дуже підходить для польотів на далекі відстані, тому що в ньому мало крісел. Наприклад, літати на ньому в Арабські Емірати економічно невигідно. На "Сухому" літати невигідно і з Москви до Туреччини, тому що у перерахунку на одне крісло сума буде досить висока", — пояснює він.

"Як братимуть запчастини у підсанкційному Ірані – це загадка"

Нещодавно також з'явилася новина про угоду РФ з Іраном про те, що ця країна буде їм постачати запчастини для літаків, нагадує Володимир Біленький.

"Це досить дивно, тому що сам Іран знаходиться під санкціями, і запчастин там немає для обслуговування своїх же літаків. Тому звідки будуть брати запчастини в Ірані для Росії – це для мене загадка. У них самих флот настільки древній, що там літають на п'ятдесятирічних літаках. Вони набагато старші, ніж ті, що є у Росії. Тому незрозуміло, що вийде в результаті такої угоди".

Він припускає, що така угода несе більше політичний характер, ніж якийсь практичний сенс.

"Це скоріше спроба Росії показати своєму внутрішньому споживачеві: "Ось, дивіться, у нас є договір з Іраном, вони нам допоможуть в обслуговуванні повітряних суден". Однак всі, хто більш-менш знають стан авіації Ірану, розуміють: вони й свої судна обслуговують з великими труднощами. Іран би із задоволенням купив і собі щось нове, але не може зробити це через санкції",— говорить авіаексперт.

Нагадаємо, у колонці для РБК-Україна експерт у галузі авіаційного права Олексій Бурчевський пояснив, чому нинішніх санкцій проти РФ виявилося недостатньо, щоб ізолювати країну-агресора.

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