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До 33 тысяч на семью. Как получить новые выплаты от международной организации

Фото: Денежные выплаты от международных организаций (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить денежную помощь. Новые выплаты будет осуществлять Эстонский совет по делам беженцев.

Кто может претендовать на финансовую поддержку, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что нужно знать о новой денежной помощи украинцам

Денежную помощь в 2200 гривен на каждого члена семьи могут выплатить, если люди еще не получают выплаты от других программ. Выплачивать средства будут раз в месяц в течение трех месяцев.

То есть один человек получит в общей сложности 6600 гривен, а семья из 2 человек – 13200 гривен. Максимально могут назначить денежную помощь на 5 членов семьи – это 33 тысяч гривен в течение 3 месяцев. Выплаты придется ждать 5 дней после подтверждения заявки. Средства поступят на банковский счет.

Для того, чтобы подать заявку на выплаты, нужно позвонить по телефону на номер колл-центра: (067) 105-28-03.

Живущие на временно оккупированных территориях также могут подать заявку на эту помощь, заполнив форму на сайте: register.pagulasabi.ee/uk.

На выплаты могут претендовать жители 9 областей: какие категории

На денежную помощь могут претендовать жители или внутренние переселенцы из таких областей Украины: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Сумская, Черниговская, Николаевская, Одесская.

Предпочтение будут отдавать наиболее уязвимым категориям:

  • граждане, члены семей которых были ранены в результате боевых действий;
  • те, кто потерял жилье в результате боевых действий;
  • те, или жилье было частично разрушено и требует ремонта;
  • одинокая мать или отец с несовершеннолетними детьми;
  • семьи, в которых кто-то имеет инвалидность или онкологию и нуждаются в ценном лечении;
  • те, кто потерял работу;
  • переселенцы, которые не могут вернуться домой, потому что территория оккупирована или ведутся боевые действия.
  • малообеспеченные семьи трудоспособного возраста.

Напомним, мы писали, что на запад Украины начали переезжать жители больших городов.

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