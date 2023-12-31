До 300 евро. Лучшие бюджетные курорты Европы для катания на лыжах этой зимой

Прокатиться на лыжах зимой в Европе можно на множестве курортов Европы: есть локации на любой вкус. Однако стоимость такого отдыха может быть достаточно высокой.

Недельный абонемент на подъемник на крупных европейских курортах может стоить около 300 евро и выше. Плюс – цена за перелет, проживание и завышенные в пиковый сезон цены даже на стандартные гамбургеры и пиво.

РБК-Украина со ссылкой на Lonely Planet рассказывает о самых интересных бюджетных курортах Европы для катания на лыжах, где отдых обойдется не очень дорого и где шестидневный абонемент в высокий сезон стоит менее 275-300 евро.

Боровец, Болгария

Боровец известен как локация для зимнего отдыха еще с конца XIX века.

Здесь есть 58 километров трасс в основном для начинающих и лыжников среднего уровня. Они находятся под известной горной вершиной Болгарии, горой Мусала. Высота горы достигает 2560 м над уровнем моря.

Также Боровец советуют как место для вечеринок. Здесь достаточно низкие цены на алкоголь и развлечения.

Фото: Курорт Боровец, Болгария (wikimedia.org)

Стоимость жилья. Бюджетное жилье включает проживание в отелях или стандартных апартаментах. Иногда можно найти акционные предложения со скидками, и тогда недельное пребывание можно "выхватить" даже за 300 евро.

Цены на ски-пассы в высокий сезон: около 178 евро за шесть дней.

Как добраться до Боровца: Поездка от столицы Софии занимает примерно 90 минут, разные транспортные компании предоставляют услуги трансфера от 30 евро (без дополнительной платы за провоз лыж). Еще дешевле обойдется автобус до Самокова, затем надо проехать на маршрутке.

Вогель, Словения

Под горой Триглав, которую ранние славяне считали домом трехглавого божества, расположен небольшой, но уютный горнолыжный курорт Вогель.

Здесь 22 километра трасс разного уровня сложности. Вогель вряд ли можно назвать один из самых больших курортов Европы, но путеводители обещают незабываемые виды на Юлийские Альпы, принадлежащие к Восточным Альпам и находящиеся неподалеку от Доломитовых.

Другие живописные места Словении расположены совсем неподалеку: озеро Бохинь (40 минут езды) и знаменитое озеро Блед (1 час). В пейзажах заснеженной природы они смотрятся еще красивее.

Фото: Курорт Вогель в Словении (wikimedia.org)

Стоимость размещения: Некоторые гостевые дома закрывают двери на зиму, но открытые и расположенные неподалеку от подъемников, спуск на горнолыжных подъемниках, стоят примерно 75 евро за двухместный номер.

Цены на ски-пасс в высокий сезон: около 188 евро за пять дней.

Как добраться до курорта: Вогель находится в 90 минутах езды от аэропорта Любляны. Дешевле будет доехать поездом до Бохиньской Быстрицы.

Sauze d'Oulx, Италия

Огромный горнолыжный район Виа Латтеа (с итальянского "Млечный Путь") протяженностью 440 километров раскинулся на границе между Францией и Италией. Здесь действительно много трасс для лыжников разного уровня подготовки. Значительная часть трасс находится на итальянской стороне, куда легко добраться именно из Саузе-д'Улькса, итальянского муниципалитета в регионе Пьемонт.

Две трети трасс на курорте отмечены красным цветом: они подходят для лыжников среднего уровня.

Фото: Via Lattea – курортная зона в итальянских и французских Альпах (wikipedia.org)

Само же село хоть и небольшое, но здесь можно хорошо провести время, окружив себя атмосферой севера Италии. В центре села можно найти заведения, где подают пьемонтское вино, поленту с кроликом, жареные овощи и другие блюда северной Италии.

Стоимость размещения: Недельное пребывание вблизи кресельного подъемника Clotes стоит менее 600 евро.

Цена на ски-пассы в высокий сезон: 212 евро за шесть дней (итальянская сторона Via Lattea).

Как добраться: 90-минутные частные трансферы из аэропорта Турина в Sauze d'Oulx стоят примерно 40 евро. Автобус до Порта-Нуова, а затем поездом к станции Oulx – такой способ доезда обойдется дешевле.

Jasná Nízke Tatry, Словакия

Самый лыжный курорт Словакии – это высокие вершины и низкие цены. Ясна – это 49-километровая "паутина" лыжных трасс на горе Хопок высотой 2024 метра. Здесь расположены 20 скоростных подъемников, снег лежит на более чем половине территории. Есть зона для фрирайда, доступно и ночное катание.

Здесь также можно изучить местную культуру. К примеру, попробовав сытную местную кухню. Это, к слову, хороший вариант для тех, кто хочет отдохнуть бюджетно. Большая порция национального блюда брынзовые клецки (клецки с овечьим сыром и беконом) и пара бокалов пива Zlatý Bažant стоит около 10 евро.

Фото: Курорт Ясна, Словакия (wikipedia.org)

Дополнить впечатление можно экскурсией во Влколинец — исторический поселок в Словакии, где сохранился комплекс старинной застройки. Поселок находится между Высокими и Низкими Татрами, и в путеводителях его называют "настоящей Словакией". Когда-то на террасах местные жители выращивали ячмень, рожь, овес, картофель и капусту. Сказочное село 14-го века, раскинувшееся на склоне холма, находится в 45 минутах езды от курорта.

Стоимость проживания: Двухместные номера – от 100 евро за ночь.

Цена на ски-пассы в высокий сезон: от 154 евро за шесть дней или 274 евро – с ночным катанием.

Как добраться до курорта Ясна: Из аэропорта Попрад-Татры прямой трансфер частным автомобилем может стоить от 30 евро с человека. А такси, поезд и автобус (через Липтовский Микулаш) стоят менее 10 евро.

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