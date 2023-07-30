До 30% от цены. Как при выезде из ЕС вернуть часть денег за покупки

Покупая товары в Европе, украинцы могут получить до возвращения домой приятный бонус, воспользовавшись возможностью возврата до 25% затраченных на покупку средств.

Как получить компенсацию НДС, с какими товарами работает эта опция и как вернуть деньги – РБК-Украина рассказала юрист юридической компании GLS Алина Горяева.

Не случайная скидка. Что такое Tax free и как это работает

Tax free – это система возврата налога на добавленную стоимость (НДС, VAT) товаров в странах ЕС иностранцам.

"По сути, совершая покупки в Европе, украинцы могут рассчитывать на приятный бонус – возврат до 25% от израсходованных средств. Европейские законы устанавливают, что НДС начисляется внутри страны, а при реализации товара за пределы страны (экспорт), применяется цена без НДС", – объясняет Алина Горяева.

Главное условие для получения компенсации – пересечение купленным товаром границы ЕС в течение определенного времени после покупки (срок в разных странах свой).

"Помните, что возврат НДС – это не случайная скидка, а ваше законное право, поэтому не медлите и возвращайте свои законные деньги! Компенсировать НДС имеют право покупатели, постоянно проживающие за пределами стран Европейского союза, не имеют вида на постоянное проживание и не трудоустроены в Европейском союзе", – объясняет специалист.

Сколько денег можно вернуть на границе

НДС можно компенсировать на любые товары, кроме топлива. Как правило, это товары для личного потребления, а не для последующей продажи. Если товаров вы везете много, то в оформлении документа tax free могут отказать.

"Для оформления документа tax free покупка должна быть совершена на определенную минимальную сумму – от 25 евро в Германии до 175 евро в Словакии. Это может быть несколько товаров по меньшей цене, но общий чек должен достигать минимального порога. На один чек оформляется один документ tax free. Документ tax free оформляется на одно конкретное лицо", – говорит юрист.

Таким образом, можно вернуть от 4% до 25%. В каждом случае это зависит от страны и вида товара. Ставка НДС будет указана в товарном чеке.

Фото: НДС можно компенсировать на почти любые товары (wikipedia.org)

Как оформить возврат налога

Tax free покупатели оформляют в магазинах, где есть такая отметка. Если ее нет, можно спросить у продавца, доступна ли данная возможность. Также следует уточнить у работника магазина минимальную сумму в чеке. Перед покупкой и оплатой сообщите продавцу о желании оформить документ tax free.

Предоставьте продавцу загранпаспорт для оформления документа. Проверьте, правильно ли заполнены в форме информация о товаре, ваше имя, фамилия, паспортные данные, контактные данные, адрес регистрации – в случае несовпадения данных, вам может быть отказано в возврате средств.

Выберите и укажите удобный для вас способ возврата средств – наличными или на карту. При выборе безналичного способа укажите номер карты или банковского счета. Оплатите покупку удобным для вас способом и обязательно сохраните чек.

"В некоторых странах система tax free работает дистанционно, и документ автоматически посылается на таможню. Но в большинстве случаев в магазине вы получите бумажный документ tax free. Документ должен быть оформлен именно в день покупки товара, но не позже", – обращает внимание юрист.

Для возврата налога нужно поставить печать на границе, как правило, со стороны страны Европейского союза.

Самый удобный способ вернуть средства – с помощью глобальных операторов.

"В таком случае у вас есть возможность вернуть средства в пунктах выдачи денег этого оператора или его партнеров, расположенных в вашем городе, либо непосредственно в аэропорту или пункте пересечения границы. Кроме того, можно также воспользоваться специальным ящиком, где необходимо оставить документ tax free и ожидать его обработки или отправки документа по почте", – добавляет собеседница.

Можно выбрать, куда именно получить средства – на карту или наличными. При выборе способа обращайте внимание на лимиты операторов на возврат наличных денег (например для Global Blue – это 1500 евро).

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