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В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно

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Пятница 07 июля 2023 08:30
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно Фото: Как получить украинское гражданство (коллаж РБК-Украина)
Елена Смоляк
Елена Смоляк
адвокат, член правління ГО "Правосвідомі"

Как теперь можно будет стать гражданином Украины и как это повлияет на формирование правосознательного общества – подробнее в материале.

До недавнего времени стать гражданином Украины было достаточно легко. Следовало выполнить одно из условий, предусмотренных Законом Украины "О гражданстве Украины" и подать документы. Тогда можно было получить гражданство Украины почти автоматически, а процедуры часто были достаточно формальными.

Но из-за войны вопрос предоставления гражданства Украины иностранцам, а особенно российского и белорусского происхождения, у многих вызывает откровенную обеспокоенность. Поэтому в Украине решили ввести изменения для тех, кто хочет стать гражданином нашей страны.

О том, что именно изменится в получении гражданства, РБК-Украина рассказала адвокат и член правления ОО "Правосвідомі" Елена Смоляк.

Вопрос правосознания. Как стать гражданином Украины сейчас

До недавнего времени немногие из нас задумывались над тем, как это – быть гражданином Украины, и о сути гражданства вообще. Мало кто интересовался вопросами, связанными с процессом приобретения или лишения гражданства, возможностью иметь двойное гражданство, а также тем, кто имеет право на гражданство Украины.

Для большинства из нас это была автоматическая опция, которая существовала просто от рождения, а потому в большинстве своем ее значение не осознавалось и даже обесценивалось.

Многие иностранцы, постоянно проживавшие в Украине, на подсознательном уровне идентифицировали себя как граждан Украины. Однако они не спешили получать украинское гражданство, поскольку эта потребность была для них не очень важной. Украинское общество, в свою очередь, мало интересовало, кто живет рядом с ним и кто в него интегрирован.

Причин тому много. В частности, раньше в государстве не воспитывали у общества уважения и правосознательного отношения к институту гражданства своей страны. Частично опосредованную государственную политику по отношению к украинскому гражданству можно проследить в процедуре и условиях принятия в гражданство, которые были заложены в Законе Украины "О гражданстве Украины".

По Закону, чтобы быть принятым в гражданство Украины, человек должен был отвечать следующим критериям:

  • непрерывно проживать на законных основаниях на территории Украины в течение последних 5 лет (для отдельных категорий лиц этот срок составляет 2 года);
  • иметь разрешение на иммиграцию;
  • владеть государственным языком в соответствии с уровнем, установленным законодательством Украины (подтверждается сертификатом об уровне владения государственным языком);
  • иметь законные источники дохода.

В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важноФото: Раньше процедура получения гражданства была простой. Сейчас это изменится (ru-legal.od.ua)

В уполномоченный орган подавался такой пакет документов:

  1. заявление о принятии в гражданство Украины, в котором удостоверяется признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины;
  2. право на отсутствие иностранного гражданства или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев);
  3. сертификат об уровне владения государственным языком;
  4. документы, подтверждающие законность источников существования (копии регистрационных документов ФЛП или ООО (если человек является учредителем), копии трудовой книжки, приказа о назначении (если человек наемный работник) и так далее).

Даже без знания языка. Почему процедуру нужно менять

Все прекрасно понимали формальность оговорки в заявлении о признании и соблюдении Конституции Украины и законов Украины, ведь не требовалось никаких доказательств того, что человек держал Конституцию в руках, а высокая коррупционная составляющая даже на самых низких уровнях обеспечивала получение соответствующего сертификата без знания украинского языка.

К слову, еще до 2021 года уровень владения украинским языком также ничем не подтверждался. Но с июля 2021 года внесены изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины", согласно которым владение государственным языком должно соответствовать уровню, определенному Национальной комиссией по стандартам государственного языка, и подтверждаться сертификатом.

Трудно представить, как иностранцы (лица без гражданства) могли без достаточного уровня владения украинским языком обеспечить себе легальное существование и засвидетельствовать признание Конституции и законов, большинство из которых не имеют и не имели официальных переводов на иностранные языки.

Выходит, чтобы стать гражданином Украины по процедуре принятия в гражданство, предусмотренной Законом, раньше фактически не нужно было делать ничего. От человека не требовалось что-либо знать о стране, гражданином которой он хочет стать, а до недавнего времени даже не нужно было знать украинский язык. Такая политика приводила к обесцениванию института гражданства в целом.

Человек ценит то, к чему приходится прилагать больше усилий, поскольку чувствует, что усилия и труд помогают достичь желаемого результата. Это может стимулировать чувство удовлетворения, уверенности в своих возможностях и повышать ценность достижения.

После 24 февраля 2022 года – полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины – в сознании украинцев началось много изменений. У большинства из нас тем или иным образом запустились процессы самоидентификации, и возник вопрос, требующий четкого ответа: "Кто я, и что это значит?". Национальная самоидентификация себя как украинцев вернула общество к вопросу гражданства.

Национальность и гражданство – это не одно и то же

Надо отметить, что не следует отождествлять национальность с гражданством, что ошибочно делает большинство, хотя бесспорная связь между этими категориями существует.

В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно Фото: Гражданство Украины – это осознанное отождествление себя с государством Украина через принятие его ценностей (УНИАН)

Разница состоит в том, что национальность относится к культурно-этническому самоопределению человека, а гражданство касается юридического статуса и принадлежности к определенному государству (наличие юридической связи между человеком и государством). Один человек может иметь одну национальность, но быть гражданином другого государства или в одном государстве может существовать много национальностей среди граждан.

Тот факт, что сейчас в нашем обществе вопрос гражданства приобрел национальный характер, свидетельствует о возрождении украинской идентичности в каждом из нас. Отныне "гражданин Украины" – это не только о формальной юридической связи человека с государством через призму общих прав и обязанностей, гражданство Украины – это осознанное отождествление себя с государством Украина через принятие его национальных ценностей.

Из-за вторжения РФ. Как изменится процедура получения гражданства

Полномасштабная война внесла коррективы и в отношение государства к институту гражданства Украины. В частности, по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины, о чем указано в Пояснительной записке к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” относительно условий принятия в гражданство Украины”.

21 апреля 2023 года Президент Украины подписал Закон №7606 о новых правилах получения гражданства Украины (новые правила вступят в силу с 27 октября 2023 года).

Среди новых условий для приобретения гражданства Закон предусматривает необходимость подтверждения знаний по истории и Конституции Украины. Подтверждение таких знаний будет осуществляться путем сдачи экзаменов на знание истории и основ Конституции Украины.

Сдача этих экзаменов будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Пока такой документ еще не разработан. И только после принятия соответствующего нормативно-правового акта будут понятны четкие правила по сдаче экзаменов, в том числе будет определен орган, который будет принимать экзамены и оценивать результаты.

Условную отсрочку от сдачи экзаменов по истории и Конституции Украины будет иметь те лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. Однако, в течение 2-х лет со дня обретения гражданства, они обязуются сдать соответствующие экзамены и предоставить подтверждающие документы.

Приобретение лицом гражданства Украины вследствие обмана, сознательного представления ложных сведений или фальшивых документов, в том числе невыполнение взятых обязательств по прекращению иностранного гражданства, сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком являются основаниями для потери гражданства Украины.

В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важноФото: Среди новых условий для гражданстванеобходимость подтверждения знаний по истории и Конституции Украины (Getty Images)

Следовательно, могу отметить, что новый курс государственной политики в отношении института гражданства Украины направлен на формирование и поддержание нового подхода к статусу гражданина – правосознательного (то есть осознанного) гражданина, который уважает и принимает национальную идентичность живущего на этой земле народа, знает закон, владеет украинским языком.

Считаю, что эти нововведения – маленький шаг Украины к построению большого демократического правосознательного общества. В настоящее время закладываются новые ориентиры будущего гражданина Украины, в том числе и того, кто получил этот статус с рождения.

Между тем, несмотря на войну, украинцы за границей нередко принимают решение возвращаться в Украину. Раньше мы писали, как отказаться от временной защиты в Польше.

Также сообщалось, как подать заявку на пособие при рождении ребенка.

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