На 30% дорожче. Як зміняться ціни в готелях Карпат влітку 2022 року

Готелі у Карпатах влітку 2022 року прийматимуть гостей в нових умовах через війну в Україні. Готельєри прогнозуть зміни в попиті та цінах.

TRAVEL РБК-Україна дізналося, на що розраховувати українцям, які захочуть відпочити та оздоровитися в гірських регіонах на заході країни.

"Туристи приїжджають на вихідні, місць у готелях вистачає"

Кількість постояльців у готелях Карпат у травні зменшилася – частина людей повернулися додому, чимало – у Київ, зазначають у місцевих закладах. Це стосується як гірськолижних локацій, так і цілорічних готелів.

Наприклад, на курорті Драгобрат на Закарпатті "пік" заселень переміщених осіб від початку війни склав до 1000 людей у березні, в той час як нині там залишилися жити близько сотні людей, які тікали від війни, розповідає РБК-Україна голова спілки підприємців Драгобрату Юрій Сікун.

"Наш готель "Пік" працює і влітку, зараз у нас живуть 15 переселенців, а всіх місць 50. Ми приймаємо туристів – в основному приїжджають на вихідні на 1-2 дні з Івано-Франківська. Ще кілька готелів працюють і будуть приймати людей влітку: "Янтри", "Оріян", "Фрірайдер", - каже він.

Фото: В цьому році в Карпатах багато переселенців (unsplash.com/alina-fedorchenko)

Проблема високогірного курорту Драгобрат – грунтова дорога, якою нагору можуть виїхати тільки позашляховики навіть влітку. Це одна з причин, чому цього літа там може бути обмаль відпочивальників, адже місцеві перевізники через подорожчання пального піднімуть ціни на свої послуги.

"На Закарпатті навіть палива зараз ніде купити – місцеві перевізники їздять в Івано-Франківськ чи ще кудись заправлятися. Відповідно, скільки будуть коштувати їхні послуги, навіть не можу спрогнозувати, ціни можуть бути космічні (торік за трасфер брали від 150 гривень з людини – ред.)", - зауважує експерт.

Він додає, місця на сусідніх курортах також є – наприклад, продовжує приймати гостей низькогірний бальнеологічний курорт Кваси.

"У Буковелі "штатно" перебуває певна кількість заможних гостей, які не змогли виїхали за кордон, але їх теж стало менше, хтось повернувся в Київ. Думаю, у них ситуація приблизно, як у нас", - зазначає він.

Фото: Курорт Буковель (unsplash.com/irina-karaushu)

Мінімум на 30% дорожче: як зміняться ціни на проживання влітку

За прогнозом Юрія Сікуна, ціни на відпочинок у готелях Карпат в цілому зростуть на 30-50%. Передовсім це стосується харчування. Окрім зростання цін на продукти на 70%, подорожчало і паливо. Незабаром через ріст цін на бензин подорожчає м'ясо. Зростає в ціні також електроенергія та дрова, якими гріють воду.

"У нас ціна проживання - 500 гривень з людини і дворазове харчування - 300 гривень. Тобто номер на двох обійдеться в 1600 гривень на добу. Торік влітку вартість була 1200 гривень (взимку ціни вищі). Ціни вже зросли на 30%. Думаю, це мінімум, на скільки інші готелі підніматимуть ціни, бо інакше "не витягнуть" – це і так межа рентабельності", - зауважує він.

В інших готелях є ціни нижчі, але невідомо, який там сервіс, каже фахівець. Він наводить приклад: готель "Оселя" на літо пропонує проживання з 2-разовим харчуванням за 450 гривень із особи. Це практично минулорічна ціна.

Чи будуть готелі переповнені влітку: думки готельєрів

"На думку мого зятя, який адмініструє готель, туристів влітку буде багато. Я вважаю, що гості приїдуть, але мало. Через війну люди вважатимуть відпочинок недоречним, і буде все більше тих, кого вона зачепить. Також - в українців дуже знизилися доходи", - зауважує Сікун.

Багато родин із західних областей із дітьми виїхали за кордон, їх лише частково замістили переселенці зі сходу, тому організовувати дитячий відпочинок в Карпатах будуть менше, припускає він.

"Більша заповнюваність готелів можлива у серпні. Цей рік видається холодним, а в Карпатах досі в улоговинках місцями лежить сніг і температура інколи плюс 4", - описує він особливості гірського клімату.

Фото: Деякі готелі тарифи не підвищуватимуть (unsplash.com/serge-fedynyak)

Тенденції до зростання туристів точно не буде в цьому році – завантаженість готелів за приблизними мірками знизиться на 20-25%, зауважує у коментарі РБК-Україна Руслан Пітух, керівник відділу в готелі "Коруна" на Івано-Франківщині.

"Через інфляцію доходи знизяться до 35%, бо 90% готелів не змінюють тарифи порівняно з минулорічними. Але всі готелі будуть працювати, багато розширюються на майбутнє", - ділиться спостереженнями фахівець.

В готелі, де він працює, глибина бронювання – пів року, вже є номери, заброньовані навіть на осінь. У травні завантаженість була 38%, в червні очікується – 55% зайнятих місць, у наступні літні місяці – на 15% більше.

За його словами, війна вплинула – минулого року в липні в готелі було 90% завантажених місць.

"Дуже важко ідентифікувати переселенців та людей з інших регіонів. Загалом люди, які вимушено покинули свої території, в готелях не проживають – таких одиниці. Вважаємо, що якщо людина забронювала номер на тривалий термін – а є такі, що живуть місяць-два-три – це просто гість, який може собі це дозволити", - каже Руслан Пітух.

За його словами, постояльців, які приїхали зі східних регіонів чи місць, де нестабільна ситуація через війну – близько 15%.

У його готелі проживання в червні коштує від 1200 гривень у номері "стандарт" за двох зі сніданком "шведська лінія", в липні – від 1700 гривень. Додаткове комплексне харчування – обід та вечеря – обійдеться в 500 гривень з людини.

"В минулому році ціни були такі самі. Ми кожного року зростали в ціні на 10%, але цього року не плануємо через зниження заповнюваності. Я взагалі рекомендую готелям знизити ціни хоча б на 15%, щоб мати успішніше завантаження", - наголошує фахівець.

Фото: Туристів стане менше через зниження доходів населення (unsplash.com/ivan-rohovchenko)

За його словами, критична ситуація в готельній сфері полягає не в цінах на пальне чи продукти, а в тому, що люди втратили можливість заробляти, отже тих, хто має можливість відпочивати або просто хоча б відвідати готелі на вихідні, суттєво зменшилася.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні влітку частково запрацюють дитячі табори.