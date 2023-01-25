24 минуты из центра города. В главный аэропорт Стамбула провели скоростное метро

Путешественники, которые летают в Стамбул на отдых или по делам, смогут добраться в центр города за полчаса. На днях открыли новую линию метро из нового международного аэропорта Стамбул (IST).

На линии будут ездить самые быстрые поезда в Турции, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Самое быстрое метро в Турции и Европе

Открытие новой линии метро из центра Стамбула к новому аэропорту İstanbul Havalimanı состоялось 22 января 2023 года.

Поезда метро, которые ходят по этой линии – самые быстрые в Турции и Европе. Заявленная скорость – 90-120 км/ч. Благодаря этому до аэропорта Стамбул со станции Кагитане в европейской части города можно будет доехать за 24 минуты. Раньше на автобусе и такси дорога занимала минимум час.

Длина новой линии метро – 34 км. Открыто 7 из 9 запланированных станций. Пассажиров перевозят автоматизированные беспилотные поезда, которые являются первым подобным китайским проектом для западного рынка.

Фото: Новая станция метро в Стамбуле (скриншот РБК-Украина/facebook.com/UABakanligi)

В настоящее время курсируют поезда на 4 вагона, которые могут перевозить 1100 пассажиров. Власти предполагают, что линия метро сможет обслуживать до 800 тысяч пассажиров в день. Пропускная способность аэропорта Стамбула – до 200 миллионов пассажиров в год.

В первый месяц работы новой ветки метро проезд будет бесплатным. Затем стоимость составит 9,9-12 лир в зависимости от количества станций.

Фото: Новая линия метро рассчитана на 800 тысяч пассажиров в день (скриншот РБК-Украина/facebook.com/UABakanligi)

В другой аэропорт Стамбула также провели метро

В октябре 2022 года в международный аэропорт Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула также открыли новую линию метро – от станции Тавшантепе. Благодаря этому метро добраться до аэропорта можно за 10-50 минут от разных станций.

Линия имеет протяженность 7,4 километра и 4 станции. Она будет объединена с линией метро Кадыкой – Картал (Kadıköy – Kartal).

После ввода линии в эксплуатацию время в пути между Тавшантепе и аэропортом имени Сабихи Гекчен будет составлять 10 минут, между аэропортом и станцией Чамлиджа – 48 минут, а между новым аэропортом Стамбула и аэропортом Сабиха Гекчен – 100 минут.

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