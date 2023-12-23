В Германии планируются массовые отмены поездов: как вернуть деньги

Перебои в движении поездов будут продолжаться на немецкой железной дороге и в 2024 году, заявляют члены профсоюза, представляющего немецких машинистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

График курсирования поездов в Германии пострадал от страйков в этом году. Протесты продолжатся и в 2024-м.

Члены профсоюза, представляющего интересы немецких машинистов, большинством голосов утвердили проведение бессрочных забастовок в следующем году в результате острого спора с главным национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn (DB) по рабочему времени и оплате труда.

Ранее в этом месяце профсоюз GDL объявил о 24-часовой остановке общественного транспорта, что привело к серьезным сбоям в работе поездов, которыми управляет Deutsche Bahn.

Хотя профсоюз заявил, что забастовок не будет до 8 января 2024 года, протесты повлияют на поездки по железной дороге в начале следующего года.

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Фото: Ряд поездов в Германии в 2024 году не смогут курсировать по привычному графику из-за забастовок на железной дороге (unsplash.com)

Почему немецкие железнодорожники страйкуют

Профсоюз GDL проголосовал за разрешение "полноценных" забастовок на Deutsche Bahn. Активисты устроили 24-часовую "предупредительную забастовку" 8 декабря.

Глава GDL Клаус Весельски объявил, что переговоры с DB после двух раундов переговоров провалились.

Главное их требование – сократить рабочие часы сменных работников с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты. На это работодатели до сих пор не соглашались.

Также GDL требует повышения на 555 евро в месяц для сотрудников и дополнительно единовременную выплату до 3000 евро в связи с инфляцией.

Как повлияют на пассажиров забастовки на железной дороге

В GDL заявили, что страйков не будет до 8 января, но не сказали, когда именно будут задержки поездов после этого.

Во время "предупредительных забастовок" в начале декабря сообщение междугородних, региональных и S-Bahn подвергалось массовым задержкам и отменам.

Фото: Если поезд упразднен, пассажир может получить полное возмещение (unsplash.com)

Другие железнодорожные компании, такие как Transdev Group (включая Bayerische Oberlandbahn и NordWestBahn), тоже участвовали в протестах. В Deutsche Bahn посоветовали пассажирам избегать поездок по железной дороге во время забастовок.

"Просьба воздержаться от необязательных поездок во время забастовки и перенести свое путешествие на другое время", – заявили в компании.

Как получить компенсацию

Если забастовки повлияют на ваше путешествие, у вас есть несколько вариантов:

В некоторых случаях DB устанавливает "специальную договоренность", позволяющую перенести путешествие и уехать раньше запланированного времени;

Есть возможность отложить путешествие и воспользоваться билетом на более позднюю дату по выбору, при этом нет ограничений относительно того, когда билет можно использовать;

Бронирование мест можно отменить бесплатно;

Если поезд отменен, вы можете получить полное возмещение без санкций.

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