Анталия без россиян. В Турции могут запретить полеты "Боингов" авиакомпаний РФ

Российским авиакомпаниям могут запретить летать в Турцию на самолетах американского производства. США пытаются убедить турецкие власти соблюдать санкции против авиации РФ, которые ввели после вторжения в Украину.

От Турции требуют прекратить обслуживать американские самолеты, которые продолжают эксплуатировать в РФ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Вопреки запрету США, российские авиакомпании продолжают летать на самолетах американского производства, переведя их в российский реестр.

По данным авиационной аналитической компании Cirium, с 1 октября российские и белорусские авиакомпании, в том числе государственный "Аэрофлот", выполнили более 2100 полетов в Турцию на самолетах американского производства, включая Boeing 777, 757 и 737. В их числе были регулярные рейсы из Москвы в Стамбул, Измир и Анталию.

По информации источников издания, теперь турецким гражданам может грозить арест, штрафы и потеря экспортных привилегий за обслуживание таких бортов – например, за дозаправку или предоставление запасных частей.

Большая часть гражданских самолетов в России – производства компаний Boeing и Airbus, их арендовали у компаний в Ирландии и на Бермудских островах.

Среди самолетов, летающих в Турцию, есть как минимум один, который ирландская компания потребовала вернуть. Однако этот самолет Boeing 757 в последний раз летал в Турцию 13 января

"Технически эти самолеты украдены", – сказал Йорук Исик, глава компании Bosphorus Observer, которая занимается мониторингом воздушной и морской активности.

Фото: Самолет Boeing 737-800 авикомпании S7 (wikimedia.org)

Записи полетов показывают, что те же самолеты также летали в Индию, Таиланд и другие страны. Аэропорт Стамбула является ключевым транзитным пунктом для россиян, которые больше не могут летать напрямую в Европу и другие точки мира.

Отмечается, что в прошлом году в Турцию, которая не присоединилась к санкциям против России, летал "Аэрофлот", также - второй по величине российский перевозчик S7 вместе с Azur Air, Utair и белорусской "Белавиа", в том числе – на самолетах Boeing американского производства.

Напомним, мы писали, что санкции лишили авиацию РФ популярных маршрутов.