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1500 ценных зданий. Французский архитектор составляет карту разрушений в Украине

Фото: Разрушенное здание в Киеве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Французский архитектор составляет карту разрушенных зданий в Украине – архитектурных памятников и жилых домов. Команда его помощников базируется во Львове.

Программу переписи разрушений Мартен Дюплантье запустил в перспективе реконструкции Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на rfi.fr.

Президент французской архитектурной ассоциации AMO Мартен Дюплантье до войны читал лекции в украинских университетах. По его мнению, после реконструкции Украина может встать в авангарде европейского градостроительства.

Изначально группа из 6 единомышленников собирали факты разрушений в Чернигове, Сумах, Харькове, Николаеве и Мариуполе. Большинство разрушений приходится на населенные пункты в прифронтовых районах.

Команде известно о примерно 1500 особо ценных с точки зрения архитектуры зданиях, которые полностью разрушены в Украине, а также – о тысячах поврежденных. Хотя информация, которую собрали для карты, неполная – точно все разрушенные здания посчитать невозможно. Однако очевидно, что на жилые дома приходится 90% всех разрушений.

Фото: Разрушенная библиотека в Чернигове (gettyimages.com)

"Мы видим стремление российской армии наносить удары по важным с точки зрения идентичности объектам – музеям, историческим центрам городов. Но также по таким важным объектам, как школы и больницы. Города, где невозможно получить лечение и отправить детей в школу, становятся непригодны для проживания", – отметил Мартен Дюплантье.

Карты по собранным данным пока не публикуют без разрешения министерства обороны Украины – на них может быть чувствительная информация относительно некоторых зданий.

Напомним, мы писали, что в Украине вышел фильм о последней Праведнице народов мира в Одессе.

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