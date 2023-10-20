До 13 000 гривен. В Польше будут штрафовать за неправильную езду на велосипеде и самокате

С 20 октября работники муниципальной полиции в Польше получили право выписывать штрафы за нарушение правил передвижения на велосипеде или самокате.

За что могут штрафовать людей, управляющих немоторными транспортными средствами, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Штрафы могут получить люди, которые будут передвигаться на велосипеде, электросамокате по дороге общего пользования, в жилой зоне или проезжей зоне. В частности, будут штрафовать тех, кто будет ездить по тротуару для пешеходов – на сумму от 50 до 200 злотых (432-1730 грн).

В то же время те, кто управляет немоторными транспортными средствами без необходимых прав, будут оштрафованы на сумму до 1500 злотых (примерно 13000 грн).

Согласно правилам, детям до 10 лет разрешается кататься на велосипедах и самокатах только в сопровождении взрослого. А в возрасте от 10 до 18 лет необходимо иметь по крайней мере велосипедную карточку или водительские права категории A1, AM, B1 или T. Для взрослых достаточно удостоверения личности.

Также выговор или штраф до 1500 злотых получить за следующие правонарушения:

непредоставление дороги пешеходу;

объезд транспортного средства, которое остановилось перед пешеходным переходом;

непропуск на переходе людей с инвалидностью.

Велосипедную карту можно получить, сдав экзамен на право езды на велосипеде в школе или в воеводском центре дорожного движения. Дети должны уметь не только ездить, но и знать общие правила, знаки и уметь оказывать первую помощь.

Раньше мы писали, какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше.