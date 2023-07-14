В 10 городах Украины готовят новое жилье для переселенцев: когда будут заселять людей

В Украине в 10 городах готовят новое жилье для внутренне перемещенных лиц за средства ЕС. Планируется, что строительные работы завершатся к концу года.

Новая программа реализуется в западных и центральных регионах Украины – там реконструируют муниципальные помещения, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на представительство Европейского Союза в Украине.

На ремонт и реконструкцию помещений ЕС выделил в общей сложности 19,4 млн евро. На каждый проект выделяется 1,5-2,5 млн евро.

Новое жилье готовят для переселенцев в 10 городах: Черновцах, Чорткове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киверцах, Ковеле, Луцке, Ровно, Золочеве и Звягеле.

Квартиры и доступ к основным муниципальным услугам получат 1800 внутренне перемещенных лиц.

В большинстве общин уже идут строительные работы. Реконструкцию и переоборудование помещений под жилье делают в общежитиях, учреждениях здравоохранения, административных зданиях, школах и детских садах.

Фото: Помещения переоборудуют под квартиры (gettyimages.com)

По проекту предусмотрены ремонтные работы, теплоизоляция, установка отопительного оборудования, электро- и водоснабжения, замена окон и дверей, обустройство зон отдыха на улице.

Ожидается, что ремонт первых жилых объектов закончат осенью, а все 10 зданий будут готовы к концу 2023 года. В отремонтированных домах повысят энергоэффективность на 30%, а новых – на 10% больше норм по местному законодательству.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

Также ранее сообщалось, в каких еще городах на западе Украины будет построено жилье для переселенцев.

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