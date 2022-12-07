Образованные и амбициозные. Украинцы в Европе планируют остаться после войны

Почти половина украинских беженцев, которые работают в Германии и Польше, планируют остаться в этих странах и после войны хотя бы на год.

Опросили 800 граждан Украины, которые прибыли в Германию и Польшу после 24 февраля 2022 года и трудоустроились в этих странах, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Больше половины опрошенных имеют высшее образование

Социологическое исследование "Украинские беженцы – профессиональная активация в Польше и Германии" проводилось Миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Согласно с результатами, средний возраст украинцев, которые вышли на работу в Германии - 37 лет, а в Польше – 39 лет. По мнению экспертов, это свидетельствует о высокой доле профессионально сформированных людей, которые имеют опыт и хорошую квалификацию. Более половины опрошенных сказали, что у них есть высшее образование, а почти 20% работали за границей раньше.

Оказалось, что 48% украинских беженцев, которые работают в Германии и Польше, планируют остаться в этих странах на долгий срок - как минимум одного года после окончания войны.

Фото: Трудоустройство в Германии (gettyimages.com)

По мнению авторов исследования, столь высокий процент респондентов, желающих продлить свое пребывание в странах ЕС, может быть связан с тем, что они избрали Польшу и Германию как страны, где есть возможность найти стабильную работу.

"Украинцы стремятся работать в лучших условиях"

Половина (53%) беженцев из Украины, работающих в Германии, заявили, что владеют английским языком как минимум на коммуникативном уровне.

Среди беженцев, которые трудоустроены в Польше, о знании английского языка заявил каждый третий опрошенный. Кроме того, более половины респондентов, проживающих в Германии и Польше, изучают местный язык

"Мы имеем дело с амбициозными людьми, стремящимися работать в лучших условиях, которые хотят взять дело в свои руки, но им нужны правильные инструменты и обучение, чтобы помочь им в этом", – говорит Михалина Селевич, директор по международному развитию EWL.

Также пятая часть опрошенных развивает свои навыки, посещая курсы и тренинги. Почти 40% участников опроса ответили, что собираются повышать свою квалификацию в будущем. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о высоком профессиональном потенциале беженцев, которые готовы профессионально развиваться.

На какую работу устраиваются украинские беженцы в ЕС

После прибытия в страны ЕС украинские беженцы чаще всего устраивались на работу по профессиям, связанным с обслуживанием, в том числе в сфере гостеприимства и общественного питания, в сфере торговли, а также на ручных и технических работах.

При этом до начала войны в Украине в своей стране они чаще всего работали высококвалифицированными специалистами: работниками сферы услуг и торговли, учителями, менеджерами и руководителями.

Фото: Работница на фабрике в Германии (gettyimages.com)

Трудоустроенные беженцы в Германии зарабатывают в среднем 1467 евро нетто (на руки) в месяц, а в Польше – 541 евро нетто.

Согласно анализу Миграционной платформы EWL, трудоустроенные беженцы в Германии получают самые большие зарплаты в логистике и транспортной сфере, административно-офисной работе и образовательной отрасли, а в Польше – в торговле и промышленном производстве.



По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 4,7 млн беженцев из Украины были зарегистрированы в качестве получателей временной защиты в Европе. Из них более половины (2,5 млн) – в двух соседних странах: Польше и Германии.

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