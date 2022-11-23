Строгий контроль. Как теперь будут проверять путешественников при въезде в ЕС

В Европейском Союзе готовятся ввести новую систему въезда и выезда на внешних границах блока для регистрации данных граждан третьих стран.
Система въезда/выезда (EES) вступит в силу в мае 2023 года, однако уже сейчас государства ЕС подсчитали, как увеличится время прохождения их границы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Генеральным секретариат Совета ЕС 16 ноября опубликовал сборник комментариев от органов власти государств по поводу тестирования будущей системы контроля на границе и препятствий, с которыми они столкнулись.
Оказалось, что время прохождения пограничного контроля на внешних границах увеличится из-за процедур, которые должен будет пройти каждый путешественник, чтобы его данные были сохранены в EES.
"По оценкам, время контроля для пассажиров значительно увеличится с введением EES. В некоторых аэропортах страны необходимо будет увеличить пропускную способность для пограничного контроля во время пиковых поездок", – отметили власти Германии.
Власти Австрии утверждают, что время ожидания на границах будет в два раза больше, чем сейчас. Дополнительные проверки повлияют на время ожидания на границе в пунктах пересечения границы, а в Австрии шесть международных аэропортов.
Отмечается, что пограничный контроль усложнится после вступления в силу EES, поскольку пограничникам придется различать безвизовых и визовых путешественников.
Польские власти подсчитали, что время прохождения пограничного контроля одного пассажира увеличится в 4 раза – с 30 секунд до 2 минут, если не потребуются дополнительные действия, например, управление идентификацией.
Власти Словении также утверждают, что новый процесс, который включает пограничный контроль, внесение данных и проверку, займет в четыре раза больше времени, чем нынешние процедуры. Для ускорения контроля установят электронные ворота и терминалы самообслуживания
"Из-за того, что инфраструктуру нельзя изменить (большинство КПП находятся в таких местах, что расширение зоны контроля или создание дополнительных полос движения невозможно и не финансируется ЕС), мы собираемся решать проблему с увеличением времени ожидания", - объяснили словенские чиновники.
Отмечается, что улучшить ситуацию помогут информационные кампании втретьих странах.
Большинство государств ЕС подтвердили, что уже работают над автоматизацией пограничного контроля – устанавливают электронные ворота и киоски самообслуживания.
Италия планирует установить около 600 терминалов, которые будут расставлены в каждом аэропорту, особенно в тех, которые принимают много рейсов из стран вне Шенгенской зоны.
Фото: На въезде в ЕС будут проверять граждан третьих стран (gettyimages.com)
Система въезда/выезда (EES) - это новая схема, созданная ЕС, которая будет служить для регистрации данных о въезде и выезде граждан третьих стран. С ее помощью ЕС планирует укрепить и защитить внешние границы Шенгенской зоны и повысить безопасность.
Основные цели системы EES:
EES будет применяться ко всем гражданам третьих стран, путешествующим в Шенгенскую зону с любыми целями, как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания, включая граждан тех стран, которые:
Кроме того, под действие системы подпадают те, кому было отказано во въезде для краткосрочных визитов в Шенгенскую зону.
То есть, граждан Украины и РФ также будут более тщательно проверять при въезде в ЕС, а также вносить данные о разрешенных сроках их пребывания.
Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о мошенничестве при въезде в ЕС.