Украинцы могут бесплатно ездить поездами в Германии: в каких случаях

В Германии в начала 2023 года планируют ввести новый проездной стоимостью 49 евро в месяц. Им можно будет пользоваться во всех видах общественного транспорта, кроме высокоскоростных поездов IC, ICE.

Для украинцев в Германии есть возможность ездить бесплатно, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на bahn.de.

В каких случаях украинцы могут ездить поездами бесплатно

Беженцы, которые прибывают в Германию, спасаясь от войны, могут получить бесплатный проезд по стране.

Немецкая железнодорожная компаний Deutsche Bahn выдает украинцам билеты "HelpUkraine", чтобы помочь быстро добраться до нужного пункта назначения.

Без билетов бесплатно проехать от границы до Берлина, Дрездена, Нюрнберга и Мюнхена можно при наличии украинского (заграничного) паспорта, ID-карты или вида на жительство в Украине.

Если беженец планирует ехать дальше, в пунктах первичного приема беженцев или центрах приема федеральной земли можно получить бесплатный билет "HelpUkraine", который дает право проезд в один конец в вагоне 2-го класса до желаемого пункта назначения.

Во время проверки билетов в поезде кроме билета нужно предъявить украинский (заграничный) паспорт, ID-карту или временный вид на жительство в Украине.

Бесплатный билет "HelpUkraine" можно забронировать с помощью eToken, размещенного на флаере, который выдается в пунктах первичного приема федеральных земель.

Фото: Билет "HelpUkraine" действует 2 суток (gettyimages.com)

Получить флаер с eToken для обмена на билет "HelpUkraine" можно в таких местах:

пункт первичного приема в г. Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург;

ведомство земельного правительства по делам беженцев Берлина;

различные пункты приема в Баварии (например, в Цирндорфе, Мюнхене).

Код eToken можно использовать на один день пути максимум в течение 3 суток с момента выдачи проездного документа. Билет "HelpUkraine" действителен до пункта назначения в течение 2 дней. Для дальнейшего проезда в поезде пригородного сообщения нужен обычный билет.

Как можно использовать код eToken

Код eToken действителен только для одного билета на поезда ICE для 5 пассажиров в вагонах 2-го класса. При его использовании необходимо указать всех пассажиров в возрасте от 6 лет и старше. Билет можно заказать непосредственно до пункта назначения. Дети до 6 лет путешествуют бесплатно и без указания в билете.

После использования кода eToken беженцы получают онлайн-билет на указанный адрес электронной почты.

Во время проверки билетов необходимо предъявить украинский паспорт или удостоверение личности.

Фото: После 2 дней за проезд придется платить (gettyimages.com)

Новые правила с 19 октября – билет действует только в Германии

С 19 октября билет "HelpUkraine" действует только по территории Германии, предупреждают украинцев на сайте varenik.help, который создали волонтеры команды Rubikus для помощи украинским беженцам в разных странах.

"Вы можете бесплатно проехать по железной дороге от границы до места первого жилья в Германии. Для этого нужно в кассе на вокзале предъявить украинский паспорт и получить бесплатный билет "HelpUkraine". Он действует 2 дня на всю дорогу до места назначения", - объясняют беженцам.

Проезд на общественном транспорте (автобус, трамвай, U-Bahn, S-Bahn), региональных поездах - платный. Месячный проездной билет стоит:

в Берлине от 86 евро, для украинцев льготный билет – 28,5 евро;

в Мюнхене в зависимости от зон проезда –от 57 евро;

в Гамбурге – 112,8 евро;

в земле Северный Рейн-Вестфал – 30 евро.

В трамваях и автобусах возможна оплата водителю наличными (крупные купюры от 50 евро могут не приниматься, отсутствие мелких купюр не является основанием для безбилетного проезда). Есть скидки на групповые билеты – от 5 человек.

Дети до 6 лет могут ехать бесплатно, с 6 до 14 лет – льготный проезд, с 15-ти лет – полный тариф. Предусмотрены студенческие проездные. Люди с особыми потребностями пользуются льготами, которые указаны в их удостоверениях, но иностранные удостоверения не действуют. Дети с 6 лет могут ездить без сопровождения взрослых.

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