Выплаты от 750 евро и жилье. Как оформить временную защиту в Бельгии

Временную защиту в ЕС для украинцев продлили до марта 2024 года. Бельгия – одна из стран, приютивших уже более 50 тысяч беженцев от войны в Украине.

Какие условия в этой стране и что нужно знать об оформлении статуса временной защиты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Въехать можно с любым документом через сухопутную границу

Украинцы, бегущие от войны, в случае загранпаспорта могут предоставить любой другой документ, удостоверяющий личность. Впрочем, без биометрического паспорта украинцам разрешено въезжать только через сухопутную границу. А вот через бельгийские аэропорты и морские порты въезд разрешен только с загранпаспортом.

Также можно не беспокоиться о сертификате вакцинации от COVID-19 – ограничения в связи с пандемией отменены.

Если отправляться в Бельгию с домашними животными, они должны иметь чип, справку о безопасном титре на бешенство и ветпаспорт международного образца.

В день прибытия украинцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда в сети поездов SNCB. Для этого необходимо предъявить билет DB "Helpukraine" или свой украинский паспорт, ID-карту или другое удостоверение личности.

Фото: Регистрация украинцев в Бельгии (gettyimages.com)

Куда обращаться для оформления защиты

Федеральная миграционная служба создала Регистрационный центр для граждан Украины в Брюсселе по адресу:

40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles;

с 8:30 до 16:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Если прибыть в Бельгию, когда центр не работает, на железнодорожном вокзале в Брюсселе находится официальный представитель Красного Креста, который поможет зарегистрироваться.

В центре регистрации выдадут универсальный билет Fedasil Bulk Ticket, который позволит бесплатно переехать в будущее место жительства в Бельгии.

Легально жить и работать в Бельгии можно с приложением Annexe 15/Bijlage 15 (приложение 15) и разрешением на проживание типа А:

• Приложение 15 – это подтверждение о прибытии в страну и регистрации в государственном муниципалитете. Выдается на время ожидания карты А. Оформить можно в Регистрационном центре для граждан Украины. Стоимость – до 17 евро за человека. Его посылают на указанный e-mail адрес в течение 2-5 дней с момента подачи заявления.

• Карту типа А выдают в местных муниципалитетах Бельгии. Стоимость услуги - 17-25 евро за человека + стоимость фото (5-7 евро). Оформление занимает от нескольких недель до 2-3 месяцев. На почту приходит письмо с пин-кодом к карте, после чего необходимо прийти в муниципалитет для активации и получения карты А.

Разрешение на проживание в Бельгии типа А выдается сроком на один год. Он предоставляет доступ к социальной защите (медицинское страхование, денежные выплаты на содержание, обучение в школах, психологическая помощь).

Фото: Помощь украинским беженцам от ООН (unhcr.org)

Финансовая помощь украинским беженцам

Украинцы, получившие временную защиту в Бельгии, могут претендовать на пособие. Размер выплат зависит от состава семьи.

Сумма пособия составляет:

• 1100 евро на человека, проживающего самостоятельно;

• члены семьи будут получать минимально по 750 евро;

• на каждого ребенка от 100 до 200 евро.

Однако общая сумма выплаты в месяц не может превышать 1560 евро на семью.

Для оформления заявки следует обратиться в ближайший центр социального обеспечения OCMW/CPAS с паспортом и справкой по оформлению защиты (карта А или справка Annexe 15/ Bijlage 15).

Где искать жилье и работу в Бельгии

В этой стране украинцы могут поселиться в бельгийской семье или социальном жилье. Федеральное агентство, занимающееся вопросами украинских беженцев (FEDASIL), направляет в муниципалитет, где есть свободное жилье.

Фото: Временное жилье для украинцев в Бельгии (gettyimages.com)

Предварительно социальные службы проверяют условия проживания, предлагаемые беженцам. Украинцы могут арендовать жилье в Бельгии самостоятельно.

Украинцы имеют право легально работать в Бельгии при следующих условиях:

• иметь карту A (или Приложение 15) с неограниченным доступом к рынку труда;

• зарегистрироваться в государственной службе занятости и профессионального обучения (Le Forem).

Центр занятости помогает подобрать вакансии, предоставляет доступ к курсам по изучению французского языка или обеспечит получение новой профессии.

Организация IFAPME предлагает курсы по "профессиям будущего". Искать работу можно и самостоятельно/

Медицинские услуги для украинцев в Бельгии

С Приложением 15 или картой А украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Бельгии.

В случае необходимости неотложной медицинской помощи можно обратиться к любому врачу или приемному отделению ближайшей больницы. Медицинские услуги предоставят бесплатно.

По поводу плановой медицинской помощи следует обращаться в OCMW/CPAS города, где проживает беженец.

Напомним, мы писали, как восстановить статус временной защиты в Польше и вернуть выплаты.