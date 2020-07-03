Язик може вказати на проблеми зі здоров'ям: лікарі назвали головні симптоми

Язик може вказати на проблеми зі здоров'ям (Колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, які зміни язика можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям

Язик людини може вказати на серйозні проблеми зі здоров'ям. Австралійські вчені назвали симптоми, які повинні насторожити та пояснили, про які хвороби вони можуть сигналізувати.

Експерти зі швидкої допомоги стоматології Сіднея назвали головні ознаки на язику, які говорять про те, що у людини є проблеми зі здоров'ям. Про це пише видання Daily Mail.

Білий язик. Плями або білі смуги говорять про те, що людина погано піклується про гігієну рота. Такі симптоми спостерігаються у тих, хто багато палить або вживає алкоголь. Треба приділити більше уваги щоденній гігієні рота, чистити язика за допомогою спеціальної зубної щітки. Якщо протягом двох тижнів змін не буде, то варто звернутися до лікаря.

"Білі плями та шишки на язику також часто можуть бути викликані дріжджовою інфекцією, також вони можуть бути ознакою лейкоплакії, яка виникає через вживання тютюну або алкоголю", - зазначили лікарі.

Рожевий язик. Такий колір може вказувати на те, що смакові рецептори погано реагують на певну їжу, стрес або нестачу вітамінів, наприклад, В12 або фолієвої кислоти. Також рожевий відтінок з'являється через сухість у роті. Яскравий суничний язик сигналізує про розвиток ангіни, гострого фарингіту або скарлатини.

Крихітні кульки. Грудочки на язику зазвичай викликані тією їжею, яку нещодавно вживали, особливо, якщо вона була гострою або гарячою. Такі грудочки зникають самостійно через деякий час. Якщо ви спостерігаєте таке часто і відчуваєте дискомфорт, то це можуть бути виразки або герпес.

Роздутий язик. Після чашки гарячої кави або чаю, або внаслідок випадкового прикусу язик може збільшитися в об'ємі. Зазвичай такий набряк проходити самостійно, але можна полегшити стан за допомогою шматочка льоду. Якщо набряк довго не проходить, то це може свідчити про розвиток алергії.

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Автор: Анна Шиканова