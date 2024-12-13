RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Привыкли тщательно все обдумывать. Какие знаки Зодиака любят откладывать важные решения

Какие знаки Зодиака не спешат с важными решениями (фото: freepik.com)
Автор: Любовь Блажко

Если кто-то привык мгновенно принимать решения, неважно, легкие они или сложные, то кто-то демонстрирует совершенно противоположную позицию в этом вопросе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которым нужно время для принятия важных решений.

Телец

Чего он никогда не сделает, так это поспешного важного решения, независимо от того, о чем именно идет речь. Телец никогда не будет принимать быстрое решение. Ему нужно взвесить все варианты, продумать сценарии и увидеть, как лучше поступить. Как только этот знак будет готов, то примет необходимый шаг.

Рак

Он считает, что решения не следует принимать в спешке, особенно важные. Поэтому Рак не будет делать что-то для себя непредсказуемое - быстрый переезд в другой город или помолвку после нескольких месяцев отношений. Этому астрологическому символу нужно время, чтобы взвесить все "за" и "против". И только когда он будет готов, то сможет принять решение.

Весы

Они знают, насколько серьезными могут быть большие решения, поэтому для них нужно время. Это касается всего - от переезда в другую страну до предложения о принятии на работу. Весы должны понимать, правильный ли это шаг для них. Они не будут решать что-то завтра или даже через два дня. Скорее всего, этому знаку понадобится несколько недель, прежде чем он скажет, что решил.

Дева

Она не привыкла спешить ни с чем, независимо от того, о чем именно идет речь. Деве нужно долго и тщательно все обдумать, прежде чем решиться на что-то серьезное. Дело в том, что она является перфекционистом и хочет сделать как можно меньше ошибок. Ей нужно просчитать все связанные риски, которые могут привести к непредсказуемым ситуациям или, наоборот, желанным наградам.

Рыбы

Они не принимают серьезные решения легкомысленно. Независимо от того, соглашаются на повышение, или обязуются в чем-то, Рыбы знают, насколько это серьезно, а потому нуждаются во времени. Для них невозможно сделать правильный выбор сразу или даже до конца недели. Представителям этого символа понадобится несколько недель или даже месяцев, чтобы хорошо все обдумать.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп