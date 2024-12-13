Привыкли тщательно все обдумывать. Какие знаки Зодиака любят откладывать важные решения

Телец

Чего он никогда не сделает, так это поспешного важного решения, независимо от того, о чем именно идет речь. Телец никогда не будет принимать быстрое решение. Ему нужно взвесить все варианты, продумать сценарии и увидеть, как лучше поступить. Как только этот знак будет готов, то примет необходимый шаг.

Рак

Он считает, что решения не следует принимать в спешке, особенно важные. Поэтому Рак не будет делать что-то для себя непредсказуемое - быстрый переезд в другой город или помолвку после нескольких месяцев отношений. Этому астрологическому символу нужно время, чтобы взвесить все "за" и "против". И только когда он будет готов, то сможет принять решение.

Весы

Они знают, насколько серьезными могут быть большие решения, поэтому для них нужно время. Это касается всего - от переезда в другую страну до предложения о принятии на работу. Весы должны понимать, правильный ли это шаг для них. Они не будут решать что-то завтра или даже через два дня. Скорее всего, этому знаку понадобится несколько недель, прежде чем он скажет, что решил.

Дева

Она не привыкла спешить ни с чем, независимо от того, о чем именно идет речь. Деве нужно долго и тщательно все обдумать, прежде чем решиться на что-то серьезное. Дело в том, что она является перфекционистом и хочет сделать как можно меньше ошибок. Ей нужно просчитать все связанные риски, которые могут привести к непредсказуемым ситуациям или, наоборот, желанным наградам.

Рыбы

Они не принимают серьезные решения легкомысленно. Независимо от того, соглашаются на повышение, или обязуются в чем-то, Рыбы знают, насколько это серьезно, а потому нуждаются во времени. Для них невозможно сделать правильный выбор сразу или даже до конца недели. Представителям этого символа понадобится несколько недель или даже месяцев, чтобы хорошо все обдумать.