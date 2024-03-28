Откуда у нас появляется чувство стыда за свое тело: список причин

Часто можно услышать от людей, что они стыдятся своего тела, и это действительно распространенная проблема. Она появляется по разным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал психологической помощи krisenchat Ukrainian в Instagram.

Почему мы стыдимся своего тела

Ответ на вопрос почему мы стесняемся своего тела прост - с детства. Все, что мы впитываем в себя в этот период, может повлиять на нас во взрослой жизни.

Стыд бывает токсичным и полезным. Чувство полезного стыда помогает нам существовать в обществе, где есть закон, мораль и этика. Если же он токсичен - разрушает нашу жизнь.

Это может быть полезно в ситуациях, когда мы нуждаемся в мотивации для изменения поведения или во избежание социальной опасности. Но оно также имеет такие последствия как: низкая самооценка, избегание контактов, страх выражать собственные мнения и т.д.

У детей стыд возникает как следствие игнорирования его потребности в принятии. К примеру, когда ребенку отказывают в объятиях или нежности.

Также если с детства ребенок испытывает отсутствие сексуальности между родителями или даже стесняется выражать любые теплые эмоции, то в будущем это может выглядеть для него как нечто необычное.

Сексуальность - это, конечно, не о сексе перед ребенком, а об объятиях, нежности и взаимном принятии. Если этого нет, то у ребенка может возникнуть стыд к собственному телу. Этот стыд может остаться и во взрослом возрасте.

Откуда у нас стыдится за свое тело (фото: Freepik)

Откуда появляются комплексы

Сначала мы принимаем информацию о себе, своем теле и способностях от родителей, близких родственников. Затем от воспитателей в садах, учителей и сверстников. Если эта информация отрицательна, конечно, мы будем думать, что с нами что-то не так.

Мы стесняемся своего тела обычно потому, что имеем ощущение, будто оно не соответствует каким-то стандартам или нормам, часто навязываемым обществом или медиа.

Если внутри уже есть здоровые установки и человек считает свое тело достаточно хорошим, на него не повлияют мнение окружения или посты в социальных сетях.

Если же у человека проблемы с принятием себя, масс-медиа и критика со стороны могут лишь усилить чувство стыда.