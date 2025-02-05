Привычки, которые разрушают брак: 5 ловушек, из которых еще можно выбраться

1. Общение через критику и замечания

"Опять забыл вынести мусор!" или "Ты никогда не слушаешь меня!" - когда общение сводится к упрекам, партнер начинает дистанцироваться.

"Решайте проблемы иначе: вместо критики используйте "Я-сообщения" ("Мне важно, чтобы..."), ищите решение вместе, объясняйте, почему вы негативно воспринимаете определенные поступки", - советует коуч.

2. Безразличие к партнеру

Со временем люди могут перестать интересоваться мыслями, переживаниями или делами друг друга. Но брак без внимания - это просто сосуществование.

"Спрашивайте, как прошел день, слушайте, поддерживайте. Маленькие жесты неравнодушия имеют огромное значение", - отмечает эксперт.

3. Игнорирование телесной близости

Секс - не просто физический акт, а способ чувствовать связь. Если ее нет или она стала формальностью, откровенно обсудите это с партнером.

"Ищите способы вернуть страсть, экспериментируйте, напоминайте друг другу, что вы не только партнеры по жизни, но и любовники", - подсказывает специалист.

4. Постоянный контроль и отсутствие доверия

Если в отношениях есть тотальный контроль - просмотр переписок, подозрения, ревность без причин - это отравляет брак. Доверие должно быть базой, а не роскошью. Если вас что-то беспокоит, говорите открыто, вместо того чтобы контролировать.

5. Отсутствие совместного времени

Работа, бытовые дела, дети - и вот вы уже почти не проводите времени вместе. Но брак требует "инвестиций" в совместные моменты.

"Выделяйте время только для вас двоих - даже если это 20 минут каждый вечер или один выходной в месяц", - объясняет коуч.

И вместо совета

Старайтесь замечать, когда ваши отношения начинает засасывать рутина. Если каждый день похож на предыдущий, если вы не можете вспомнить, когда у вас был романтический ужин или страстный секс - это чёткий сигнал, что нужно действовать.

"Привычки можно менять - стоит только заметить их и начать действовать. И тогда вместо медленного разрушения ваш брак будет становиться крепче. Если успеть до того, как эти привычки запустят процесс разрушения близости и доверия - вы снова будете счастливы вместе", - резюмирует Виталий Курсик.