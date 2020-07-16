Зірка українського ТБ-шоу п'яною впала в калюжу: хлопці доливали горілку в сік

Проблемою більшості учасниць популярного шоу "Від пацанки до панянки" було вживання алкоголю і заборонених речовин. І фіналістка четвертого сезону Юля "Бандитка" Чигринець не виняток - 19-річна дівчина також не могла встояти проти випивки.

"Перше, що я спробувала, - це пиво. І так розійшлася, що допивала свою пляшку навпроти будинку директора школи", - каже учасниця шоу на "Новому каналі".

А перша серйозна п'янка з міцним алкоголем у Юлії сталося в 14 чи 15 років. Юний організм не зміг впоратися з кількістю випитого, тому на наступний день дівчині було дуже погано.

"Хлопці доливали мені горілку в сік, тому я не відчувала міри. І так напилася, що нічого не пам'ятала. Пам'ятаю тільки, як впала в калюжу і не могла піднятися. Думала, що це ставок", - розповідає учасниця "Від пацанки до панянки" нашому виданню.

Юля "Бандитка" Чигринець (фото: instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2)

"Пацанка" зізнається, що зафіксувала в пам'яті також момент, коли її світлі джинси перетворилися на чорні.

"Я прийшла додому близько п'ятої ранку. В цей час в селі вже всі встають. Мене зустріла на порозі сестра, яка йшла на роботу. А я сиділа все ще п'яна біля будинку", - згадує "Бандитка".

Після "Від пацанки до панянки" Юля відмовилася від алкоголю. Адже він не тільки викликав у неї залежність, але й породжував агресію. Зараз вона проживає в Києві і, зізнається, абсолютно щаслива у новому житті.

Юля "Бандитка" Чигринець (фото: instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2)

Раніше ми писали про те, що учасниця "Від пацанки до панянки" впала в кому через пияцтво.

Також повідомлялося, що учасниця шоу на "Новому каналі" образила єдину рідну їй людину.