Зірка українського шоу-бізнесу зкинула 30 кг після народження сина

Віктор Бронюк розповів, від чого йому довелося відмовитися, щоб скинути вагу. Про це він повідомив у програмі "Ранок з Україною". За словами музиканта, в 2010-му році, коли народився його син, він важив під 120 кілограмів.

"Відпрацювати концерт 2 години, плюс баян, який важить 12,5 кг, вішаєш на себе і стрибаєш. Зрозумів, що починаю швидше втомлюватися" – зізнався Віктор Бронюк.

Тоді музикант вперше взявся за свою зовнішність, щоб бути здоровим. Тепер три рази на тиждень разом з дружиною ходить в спортзал. Втім, особливої дієти не дотримується.

"Коли мене запитують, як називається моя дієта, кажу ПМП – спробуйте менше жерти. Їжте все, що хочете, але трохи менше", – розповів артист.

Також Віктор повністю відмовився від вживання алкогольних напоїв. В комплексі з тренуваннями це дало хороший результат.

Як раніше ми писали, Маша Єфросиніна відверто розповіла про своє схудненні. Телеведуча заявила, що причиною набору зайвої ваги став її спосіб життя, який вплинув на вироблення гормону мелатоніну.