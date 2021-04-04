Зірка "Школи" Василенко назвала українських патріотів тупими: продовження скандалу

Дівчина зізналася, що, коли вона поїхала працювати в Росію, її аудиторія на переїзд в цю країну відреагувала по-різному. І якщо раніше дівчина намагалася уникати оціночних заяв, то зараз Ліза прямо назвала українських патріотів "тупими".

"Захейтили. В плані патріотизму, типу проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість - судити людину за національністю, після того, куди вона поїхала чи не поїхала..." - вважає зірка.

Також Василенко припустила, що якби вона поїхала в США, негативу було б менше.

"Ну поїхала б я в Америку, мене б тоді не хейтили. Тільки через те, що Росія та Україна серуть*ся, то приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це ненормально", - додала актриса.

Крім того, актриса додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще "здохнути там, ніж в Україні".

Ліза Василенко потрапила в базу "Миротворець" і назвала патріотів тупими