Зірка серіалу "Школа" розповіла про "любов" до батьківщини: краще здохнути тут, ніж в Україні

Українська актриса серіалу "Школа" Ліза Василенко, яка шокувала розповіддю про згвалтування в Москві , коли їй було лише 17 років, різко висловилася про свою батьківщину. Модель і блогерка, яка переїхала до Росії, зазначила, що повертатися до України не має наміру.

Про це 22-річна Ліза Василенко сказала в інтерв'ю YouTube-каналу " Пушка ".

Ділячись спогадами про свій переїзд до Москви, актриса, яка зіграла роль Лоли в гучному серіалі "Школа", визнала, що спочатку було важко морально.

"Я бачила Москву тільки так: тільки з боку ескорту, бабок, і усе пох*й. Я боялася (переїжджати). Але я розуміла - що, я буду з цим страхом в ду*і сидіти? Треба йти далі. І я пішла. Просто я не готова сидіти на місці, поки інші щось роблять. Я теж хочу", - сказала Ліза.

Також дівчина зазначила, що потрапила під критику з боку своєї української аудиторії через переїзд до РФ, яка окупувала частину України і розв'язала війну, яка триває восьмий рік.

"В плані патріотизму - типу, проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Судити про людину за її національністю, за те, куди людина поїхала. Ну поїхала б я в Америку - мене б не хейтили тоді. Тільки тому, що Україна з Росією сру*ься, чомусь приплітають до цього інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це не нормально, якщо люди вже так реагують - то це край. Навіть вже не має сенсу спілкуватися", - каже Василенко.

В інтерв'ю актриса також докладно розповіла, що в Москві їй довелося пережити важкий період, і вона стала жертвою ґвалтівника, який підсипав їй у напій наркотик під час святкування дня народження подруги. Крім того, стосунки з батьками погіршилися, і у Лізи тривалий час не було близьких друзів.

"Якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те - всяко краще здохнути тут, ніж в Україні", - розсміялася Ліза.

Відео: Ліза Василенко з серіалу "Школа" різко висловилася про Україну

Що відомо про Лізу Василенко

Майбутня українська актриса і модель народилася 30 червня 1998 року в Дніпрі. Вона єдина дитина в сім'ї. Мама працює психологом, розлучена з першим чоловіком. Вихованням Лізи займався вітчим.

Навчалася в Дніпровському університеті ім. Альфреда Нобеля на спеціальності "Туризм", але не закінчила виш.

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethavasilenko)

В 13-14 років Ліза стала відомою в середовищі косплеєрів.

Почала працювати моделлю в 2014 році. Їздила на зйомки до Японії, Китаю та Кореї. Дівчина брала участь у відвертих фотосесіях. З початком акторської кар'єри вирішила завершити кар'єру моделі.

Дебют на телебаченні відбувся в телесеріалі "Школа" на початку 2018 року, де Ліза зіграла роль Лоліти "Лоли" Гавриленко - блогерки, найпопулярнішої дівчини в школі.

З 2018 року став обличчям британського косметичного бренду "Lamel".

Ліза також займається музикою. У вересні в Києві Ліза вона представила свій перший сингл "Може бути".

Знімалася в кіно: у картині "Давай танцюй!" (2019) їй дісталася епізодична роль, а в комедії "Поцілунок на мільйон" (2021) - вже головна (блогерка Кріс).

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethavasilenko)